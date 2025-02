Léo Pereira vai ao Rio Open e engrossa lista do Flamengo no evento

Do UOL, no Rio de Janeiro

O zagueiro Léo Pereira é mais um jogador do Flamengo a comparecer ao Rio Open. O defensor está presente no evento nesta sexta-feira (21) para acompanhar a partida entre o alemão Alexander Zverev — nº 2 do mundo — e o argentino Francisco Comesana, pelas quartas de final.

O que aconteceu

Anteriormente, quem esteve no jogo de João Fonseca foi seu companheiro de zaga Léo Ortiz. O zagueiro assistiu a derrota do brasileiro para o francês Alexandre Müller. Já o atacante Pedro compareceu na última segunda-feira.

Quem tem batido ponto no Rio Open é o comandante da dupla: Filipe Luis. O treinador já foi ao torneio três vezes e acompanha a partida de um box que ele comprou bem próximo da quadra.

Filipe Luis, inclusive, presenteou Zverev com uma camisa personalizada do Flamengo. O encontro aconteceu após a vitória do alemão nas oitavas de final.

Os representantes do Flamengo têm sido maioria no Rio Open 2025. Além do trio, quem também tem comparecido é o diretor de futebol, Bruno Spindel.

No jogo de João Fonseca, o Rio Open também contou com a presença de representantes do Fluminense. Estavam na torcida o zagueiro Thiago Silva e o auxiliar-técnico Marcão. A partida ainda contou a com a presença de outros esportistas, como o surfista Gabriel Medina e a ex-jogadora de vôlei Fabi.