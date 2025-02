Jornal: City prepara 'barca' com estrelas e brasileiros; veja lista

O Manchester City deve passar por uma reformulação drástica para a próxima temporada e já prepara uma 'barca' com jogadores de peso do elenco, incluindo dois brasileiros.

O que aconteceu

O jornal inglês Daily Mail aponta que nove nomes caminham para deixar o clube. O que mais chama atenção é Kevin De Bruyne, que ficou no banco de reservas por opção de Pep Guardiola no jogo de volta os playoffs da Champions League, contra o Real Madrid. Com contrato só até o fim da temporada, o meia de 33 anos é alvo do futebol da Arábia Saudita e dos Estados Unidos.

Dois brasileiros estão na lista: Ederson e Matheus Nunes. O goleiro esteve perto de deixar os Citizens no último verão europeu e entra em seu último ano de contrato com o clube inglês. Já o brasileiro naturalizado português nunca agradou parte da torcida, de acordo o jornal.

Dentre os nove nomes, o único que não faz parte do elenco atual é o lateral Kyle Walker. Ele está emprestado ao Milan e pode ser comprado em definitivo pelo clube italiano ao final da temporada.

Kevin De Bruyne

Bernardo Silva

Gundogan

Jack Grealish

John Stones

Mateo Kovacic

Ederson

Matheus Nunes

Kyle Walker

A ideia do City Football Group (CFG), que comanda o clube, é reestruturar o elenco para seguir contando com Pep Guardiola. O técnico tem contrato até o fim da temporada 2026/27.

A permanência do treinador, porém, ainda é uma incógnita. Guardiola falou em 'fim de ciclo' após a eliminação para o Real Madrid e deu a entender que pode não continuar no comando da equipe.

Um pouco sim [fim de ciclo]. As coisas não são eternas, nem tudo dura para sempre

Temporada para esquecer

O Manchester City se classificou no sufoco para os playoffs da Champions. O time inglês avançou na modesta 22ª colocação, com 11 pontos e apenas três vitórias.

A equipe de Guardiola amargou duas derrotas para o Real Madrid nos playoffs. Os Citizens ainda saíram na frente no jogo de ida, mas levaram a virada e foram para o Santiago Bernabéu precisando reverter um 3 a 2. Na volta, foi superado pelos merengues por 3 a 1.

Pelo Inglês, o City briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões, mas está longe da disputa pelo título. A equipe é a quarta colocada, com 44 pontos, 17 a menos em relação do líder Liverpool.

O time também foi eliminado da Copa da Liga Inglesa. O City caiu nas oitavas de final, após derrota por 2 a 1 para o Tottenham.

A principal chance de título é na Copa da Inglaterra. O time está na quinta rodada e encara o Plymouth Argyle em 1º de março.