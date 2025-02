Brasil vira queridinho, é disputado por times da NFL e terá feito histórico

A NFL ganhou uma nova "dor de cabeça positiva": o jogo no Brasil. A edição de estreia foi vista nos EUA como um sucesso completo e resultou em uma corrida entre times da maior liga de futebol americano do mundo.

Popularidade do Brasil em alta na NFL

O Los Angeles Chargers teve grande concorrência na disputa pelo mando de campo do segundo São Paulo Game. A primeira edição, disputada entre Eagles e Packers, deu uma chacoalhada no cenário dos jogos internacionais da NFL. Os norte-americanos já sabiam que os brasileiros formavam o segundo maior público da liga no exterior, mas ficaram impressionados com os resultados.

O Brasil despontou como novo "queridinho", segundo o diretor-geral da NFL no Brasil, Luis Martínez. Ele afirmou que uma série de times se candidatou para ser mandante da partida que será disputada novamente no estádio do Corinthians. O adversário ainda não foi divulgado.

AJ Brown durante jogo entre Eagles e Packers, pela NFL, na Neo Química Arena Imagem: Pedro Vilela/Getty Images

Nas palavras do próprio executivo, o São Paulo Game virou um "problema muito bom". Martínez destacou que a primeira experiência no Brasil empolgou os dirigentes nos EUA, com feedbacks positivos de todos os envolvidos em 2024. O objetivo é superar as expectativas com o confronto que ocorrerá em 5 de setembro.

O Brasil é agora muito popular e vai ser ainda mais. Nesse processo que temos para selecionar que time vai a cada país, não somente eram os Chargers [interessados]. Diferentes times estiveram nesse processo somente para o Brasil. Os Chargers foram selecionados, mas, sim, tivemos muitas equipes.

Luis Martínez, diretor-geral da NFL

A experiência foi positivamente impactada por Eagles x Packers, com absoluta certeza. Depois do primeiro jogo, os comentários, as entrevistas e a vibração dos elencos, das comissões técnicas e dos donos dos dois times foram muito positivas. Somente bons comentários do Brasil, de São Paulo e da experiência no geral. Agora temos um problema muito bom: como vamos dirigir tantos requerimentos, tantas vontades de times de fazer coisas no Brasil?

Justin Herbert é o astro dos Chargers, que será o mandante no segundo São Paulo Game Imagem: Cooper Neill/Getty

O segundo jogo no Brasil também terá uma marca inédita do contemplado Chargers. A franquia será a primeira na história da NFL a disputar jogos em cinco continentes diferentes. O time, inclusive, foi protagonista da primeira disputa fora da América do Norte, em 1976, que foi realizada em Tóquio, no Japão.

A NFL tem os duelos internacionais como prioridade. É a principal estratégia de expansão da organização, que já é o esporte mais popular dos EUA. Em 2025, serão sete confrontos no exterior: três na Inglaterra, um na Alemanha, o primeiro na Espanha e outro na Irlanda, além do retorno ao Brasil.

A liga promete fazer com que o segundo jogo no Brasil seja ainda melhor. A NFL trabalha para que a edição de 2025 incorpore o "gostinho brasileiro" não só durante o confronto em si, como em todo o pacote pré e pós-evento, com mais investimento e atrações. Além disso, planeja atrair mais interesse dos times para o mercado brasileiro, cujos direitos de marketing estão atualmente a cargo de Dolphins e Patriots.

É importante para nós garantir que todas as iniciativas atendam 100% das necessidades dos fãs brasileiros. Somos uma liga dos EUA, temos que combinar perfeito, e a maneira mais apropriada é trazendo raízes e elementos culturais brasileiros junto dos valores da NFL. As cores, as comidas, churrasco e caipirinha, o verde e o azul. É um grande comprometimento com o 2º maior mercado no exterior.

Luis Martínez, diretor-geral da NFL

Jogos dos Chargers fora dos EUA