Jean Matsumoto revela que renovou contrato por substituir ex-campeão no UFC Seattle

Há cerca de uma semana, Jean Matsumoto recebeu um telefonema que pode representar uma virada de chave em sua carreira. Com apenas 25 anos, o brasileiro recebeu a oferta para substituir o ex-campeão Dominick Cruz no UFC Seattle deste sábado (22). Após aceitar de prontidão o convite para enfrentar o top 10 do ranking peso-galo (61 kg) Rob Font sem um camp de preparação completo, o jovem de Bragança Paulista (SP) foi surpreendido com outra novidade: seu vínculo contratual com o Ultimate sendo automaticamente estendido.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o prospecto brasileiro revelou que a alta cúpula do UFC tomou tal decisão para reconhecer o mérito de Jean em aceitar 'salvar' um duelo do card principal do evento. Desta forma, mesmo apenas com duas lutas disputadas na companhia até então, Matsumoto já renovou seu contrato inicial - que geralmente só é estendido após a disputa dos quatro primeiros combates na empresa. Invicto no MMA profissional, o jovem se sente valorizado às vésperas do UFC Seattle.

"Não esperava lutar agora contra um cara assim (ranqueado). Recebemos o convite na quinta-feira à noite. Meu empresário ligou para o meu mestre e, de bate-pronto, a gente já aceitou. Porque acredito que seja uma oportunidade única de, na minha terceira luta (no UFC) estar lutando contra um atleta ranqueado e poder estar entrando no ranking. A gente aceitou primeiro e depois o UFC ligou para a gente para dizer que, por a gente ter aceitado, eles iriam renovar meu contrato, que já estava garantido. Fiquei mais feliz ainda. Já tinha aceitado a luta e com o contrato renovado ainda por cima, foi uma oportunidade de ouro mesmo", revelou Jean.

Caiu para cima

Originalmente escalado para encarar Chris Gutierrez no UFC 313, no dia 8 de março, Matsumoto opina que considera que a mudança lhe favoreceu, mesmo saindo de um card numerado para um show 'Fight Night'. Afinal de contas, seu novo confronto está em uma posição de maior destaque e, de quebra, uma vitória poderia representar um atalho raro para um atleta de somente 25 anos. Com uma chance de ouro nas mãos, Jean pode complicar Rob Font, atual número 9 do ranking da categoria.

"Não foi difícil não (de aceitar essa troca). Ainda mais sabendo que eu iria substituir o Dominick Cruz, um cara que sou muito fã, uma lenda do esporte. E sobre (card) numerado ou 'Fight Night', não me importa muito. Ainda mais sendo uma das lutas principais. Então acredito que foi uma troca para (algo) melhor. Ainda mais lutando pelo top 10. Sei que se eu vencer posso ter meu nome entre os melhores do mundo, sempre trabalhei para isso. O UFC é feito de oportunidades. Vencendo essa luta, eu adianto uns três anos da minha vida. Oportunidade que caiu no meu colo e eu não vou deixar passar", destacou o brasileiro.

Com duas vitórias em duas lutas dentro do Ultimate, Jean está prestes a enfrentar o maior desafio de sua carreira no UFC Seattle, colocando sua invencibilidade no MMA à prova. Atualmente, o jovem brasileiro detém um cartel irretocável de 16-0 na modalidade - com nove destes triunfos vindo pela via rápida.