De enchente a calor: futebol sente impactos de eventos climáticos extremos

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Atraso de jogo devido à tempestade de granizo, mudança de horário por causa do calor excessivo, jogador substituído após quadro de desidratação e pedido para não ter jogos às 16h30. Neste começo de temporada o futebol brasileiro se viu obrigado a colocar em pauta um debate que passa longe das quatro linhas: o clima.

De fortes chuvas ao calor excessivo, passando pela saúde de atletas e espectadores, federações de diversos cantos do país passaram a analisar adaptações na tabela para fugirem de eventos extremos. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), por exemplo, anunciou que a reta final do Carioca terá jogos só depois das 18h.

Quando olhamos para as ondas de calor, estamos falando de um cenário de extremos climáticos. Os extremos climáticos, ao longo dos últimos anos, foram se potencializando, as ondas de calor foram ficando cada vez mais presentes. Temos visto isso. Em 2023, tivemos nove episódios, em 2024, oito e, agora, já começamos 2025 sob esses efeitos.

Guilherme Borges, meteorologista da Climatempo

O especialista ressalta ainda que, em diversas oportunidades, os jogos são marcados para períodos do dia onde a temperatura está bastante elevada. "As partidas de futebol, muitas vezes, ocorrem no meio da tarde, quando o pico de temperatura está muito alto. Com essas massas quentes atuando, a temperatura fica acima da média normal para o mês, e é potencializada. Então, consequentemente, impacta na prática do futebol, pois sabemos os efeitos do calor no corpo humano, ainda mais para os atletas que são pessoas de alto desempenho físico", completou Borges.

Gerson, capitão do Flamengo, enviou uma carta a Alfredo Sampaio, presidente do Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio (Saferj), pedindo apoio nessa questão. "Nossa profissão exige sacrifícios, mas colocar nossa saúde em risco desnecessariamente não pode ser uma exigência do jogo", diz trecho.

Guilherme Borges lembra outros exemplos de eventos climáticos que alteraram o calendário esportivo e ressalta ainda que será necessário que as federações tenham um monitoramento mais próximo sobre o tema.

Já houve partidas de futebol adiadas por tempestades de raio, por chuva de granizo. Esses são exemplos muito fortes de como, de maneira geral, o clima impacta muito o futebol. Ao longo dos anos, com as mudanças climáticas potencializando esses eventos extremos, principalmente de calor, vamos precisar de um acompanhamento mais fiel, principalmente dos clubes e federações, como um todo, para verificar as consequências não apenas para os jogadores, mas também para quem acompanha o espetáculo, porque quem se desloca para ir ao estádio também sofre e corre riscos.

Guilherme Borges

No Rio Open, evento de tênis que está ocorrendo no Rio de Janeiro nesta semana, atletas treinaram sem camisa para amenizar as altas temperaturas e houve adiamento no horário de início de algumas partidas.

Os riscos em números

O Terra FC — projeto que busca dar maior aderência aos debates sobre sustentabilidade no futebol —, em parceria com a ERM, divulgou um estudo durante a 19ª cúpula do G20, no ano passado, que "explora o profundo impacto das mudanças climáticas no futebol brasileiro". Foram analisados diversos fatores envolvendo os 20 clubes da edição de 2024 da Série A do Brasileiro. O levantamento indica que:

85% dos clubes possuem um alto risco de enfrentar impactos climáticos severos

45% possuem um alto risco de enfrentar impactos severos de inundações

55% possuem um alto risco de enfrentar impactos severos de queimadas

Todos os 20 clubes sediam suas partidas como mandante em cidades com ao menos um tipo de risco em nível médio, particularmente inundações e queimadas

Fluminense x Nova Iguaçu aconteceu às 16h, no Maracanã, pelo Carioca Imagem: JORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Fizemos essa análise a partir das cidades onde os clubes estão sediados e tendo o olhar para como a logística também é impactada. Por exemplo, ano após ano estamos batendo o recorde de altas temperaturas. A intenção do estudo é chamar a atenção para a necessidade de adaptação diante desse cenário. Além da perspectiva de estrutura e técnica, há o impacto para o torcedor.

Ricardo Calçado, diretor do Terra FC

O documento aponta que "há poucos estudos acadêmico-científicos relacionados com os efeitos das mudanças climáticas no esporte e são mais escassos ainda aqueles ligados ao futebol", além disso, salienta que "a força da correlação - e, eventualmente, a causalidade - entre as mudanças climáticas e o esporte mais popular do mundo ainda precisa ser mais bem estabelecida. Esse ponto é fundamental para a identificação de riscos específicos e o desenho de estratégias para sua gestão".

Um trecho do estudo jogou ainda mais luz aos efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul, que ocorreram no ano passado, citando prejuízos financeiros aos clubes e a necessária alteração no calendário. "A própria viabilidade das partidas foi comprometida no estado. Em menos de um mês dos eventos climáticos extremos, cerca de 88 partidas foram adiadas pelo Brasil, afetando campeonatos internacionais, como a Libertadores e Sul-Americana, além de 9 campeonatos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), masculino e feminino, como a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro".

Estamos falando sobre coisas que já estão acontecendo. No ano passado o Rio Grande do Sul sofreu com as enchentes e isso é um exemplo do quanto é importante o debate. Estamos falando, sim, da sobrevivência do próprio futebol, no sentido da realização pura e simples de treinamentos ou de jogos. Estamos falando de impacto financeiro, que é outro aspecto bastante importante para ser considerado. Estamos falando da viabilização da experiência de chegar ao estádio. São muitos os impactos possíveis. Mas, para além disso, estamos falando da nossa própria sobrevivência. Não existe futebol sem a gente.

Marcos Vinicios Botelho, diretor do Terra FC

Gramado da Arena do Grêmio debaixo d'água Imagem: Reprodução

O documento destaca ainda que "segundo o IPCC, um aumento de simples 0,5ºC na temperatura global pode ocasionar o aumento da frequência de eventos climáticos extremos, como ondas de calor, tempestades, secas e chuvas intensas".

Com o começo da Era pré-industrial, fomos emitindo gases de efeito estufa e o planeta foi se aquecendo. Ao longo da década de 2000, tínhamos vários estudos que apontavam que, mais à frente, teríamos extremos climáticos mais presentes. A partir de 2015, isso escancarou, pode-se dizer assim. Isso se confirmou. Começamos a ter muitos eventos extremos de chuva, onda de calor... Vínhamos com projeções, mas passamos a sentir na pele.

Guilherme Borges

Impacto na saúde do atleta

No fim de semana de 15 e 16 de fevereiro, os Campeonatos Carioca e Paulista tiveram casos de impacto direto das altas temperaturas para os jogadores. Em Fluminense x Nova Iguaçu, às 16h30 de sábado, no Maracanã, Riquelme, do Tricolor, teve uma indisposição e chegou a vomitar à beira do gramado no retorno do intervalo. No dia seguinte, em Santos x Água Santa, o zagueiro Zé Ivaldo, do Peixe, apresentou um quadro leve de desidratação e também precisou ser substituído no intervalo.

"É terrível jogar com esse calor. Infelizmente quase todos os estados estão passando por isso. A gente, em um jogo às 16h, precisou saber levar bem a primeira parte, trabalhamos isso com os jogadores em termos de conscientização. Para ir [à frente] e fazer um ataque forte, sabendo que não faria isso toda hora. (...) Riquelme vomitou na beira do campo quando estava voltando, até fiquei na dúvida de levá-lo ou não", disse Mano Menezes, após a partida.

O corpo conta com vários mecanismos fisiológicos para ajudá-lo a manter a temperatura de forma saudável, a não ultrapassar os 35°, 36°C, e controlar o organismo. Uma delas é através do suor e, em altas temperaturas, ocorre uma maior transpiração. Se a umidade estiver alta, fica ainda mais difícil eliminar o calor através do suor. Nesses casos ocorre a perda de íons, sódio, potássio, e o organismo começa a apresentar alterações que demandam mais energia, ou seja, chega-se à exaustão mais rapidamente, porque o corpo tem que perder fluidos para resfriar a temperatura interna. Isso ocorre para que o indivíduo não tenha danos cardiológicos e musculares.

Flávia Magalhães, médica do esporte com mais de 20 anos de atuação no futebol

"A exposição excessiva ao sol também pode alterar a parte cognitiva. Ele pode ter confusões, atrapalhar na atenção, na tomada de decisões. Além disso, os músculos ficam em maior risco, porque o organismo prioriza outras áreas do corpo, como diminuir a circulação interna nos órgãos, o que acarreta em desidratação. Ocorre também uma redução na capacidade do corpo em manter a força e a flexibilidade", completou.

"Os atletas devem estar se hidrantando em qualquer oportunidade que tenha, antes de esperar a sede aparecer, para evitar a insolação. Como a perda mais intensas de minerais, sódios, sais, os isotônicos também são importantes para a hidratação, se poderem ser individualizados de acordo com o que o atleta perde durante a partida, melhor ainda, feitos sob medida pelo nutricionista. O aumento do consumo de carboidratos também é indicado", recomenda Luiz Eduardo Ritt, da Sociedade Brasileira de Cardiologia.

Nos Estados Unidos, os jogadores também sofreram, mas, neste caso, com o frio. O duelo entre Sporting Kansas City e Inter Miami, o time do Messi, na última quarta-feira, pela Liga dos Campeões da Concacaf, aconteceu em Kansas e os termômetros chegaram a - 14°C. O jogo era para ter sido realizado no dia anterior, mas foi adiado devido à ameaça de nevasca — a temperatura atingiu -25°C. "É impossível jogar nessas condições, não é humano. Nunca passei por uma situação tão fria. Não conseguíamos sentir nossos membros", criticou Mascherano, técnico do Inter Miami.

Suárez, do Inter Miami, em jogo contra o Sporting Kansas City pela Champions da Concacaf Imagem: Kyle Rivas/Getty Images

Priscila Menon, especialista em Fisioterapia Esportiva pela Sonafe Brasil (Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física), lembrou a necessidade de haver uma preparação prévia do corpo do atleta quando houver um jogo em condições não habituais.

Quanto maior a temperatura do ambiente, maior será a desidratação do corpo, gerando mais desgaste físico. Vale ressaltar que o corpo é adaptável a quaisquer condições, mas desde que treinado para isso. Se esse conjunto de temperatura e emissão solar não é o habitual, ou seja, não são condições em que os atletas estão adaptados a treinar e jogar, de fato haverá um desgaste muito maior, influenciando diretamente na performance.

"Quando existe uma previsão dessa situação se tornar o habitual, é necessário promover um período de adaptação, para que os jogadores sejam expostos gradualmente e o condicionamento seja trabalhado de forma que a performance se mantenha em alto nível. Isso ocorre, por exemplo, em casos de partidas em grandes altitudes", ressaltou Priscila.