Guto Ferreira é anunciado como novo técnico do Cuiabá

Após a demissão do técnico Bernardo Franco, a diretoria do Cuiabá anunciou na manhã desta sexta-feira o seu novo comandante para a temporada 2025. Nome conhecido no futebol nacional, Guto Ferreira foi o escolhido para o cargo.

"O experiente e vitorioso Guto Ferreira é o novo comandante do Dourado! Ele chegou na manhã desta sexta-feira na capital mato-grossense para assumir a equipe na reta final do Campeonato Mato-grossense e para a disputa da Série B do Brasileirão", destacou o comunicado do clube.

Bernardo Franco não resistiu à eliminação do Cuiabá na primeira fase da Copa do Brasil, nos pênaltis, contra o Porto Velho. Os auxiliares Julian Tobar e Marcão Skavinski também deixaram o clube.

Guto Ferreira já comanda o treino do Cuiabá na tarde desta sexta-feira. Sua estreia vai acontecer no sábado, no duelo contra o Sport Sinop, na Arena Pantanal, pelo Estadual.

A comissão técnica de Guto Ferreira no Cuiabá vai contar com o preparador físico Vladir Nogueira de Oliveira Junior, o Juninho, e os auxiliares técnicos Weligton Robson Pena de Oliveira e André Luís dos Santos Ferreira.