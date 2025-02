Guga quebra silêncio e se diz encantado com Fonseca: 'Inspirador'

Enquanto João Fonseca fazia sua ascensão no circuito mundial, o maior atleta homem da história do tênis brasileiro, ficava quieto. Gustavo Kuerten largou suas redes sociais. Parou pode postar. Segue imaginando um modelo para postar de usar suas redes de forma produtiva. Hoje, no entanto, às vésperas dos aniversários de 25 anos de seu bicampeonato em Roland Garros e da conquista do posto de número 1 do mundo, Guga falou. E falou. E falou. Durante cerca de uma hora, em uma entrevista coletiva na zona sul do Rio, o tema mais frequente foi Fonseca, e o catarinense se derreteu em elogios.

O tricampeão de Roland Garros afirmou que o tênis de Fonseca tem muitas características em comum com seu próprio estilo de jogo e, entre tantos outros elogios, mostrou-se tão inspirado pelo adolescente de 18 anos que teve até uma sessão melhor de treino na isioterapia. Guga disse até, em tom de brincadeira, que aceitaria um wild card aos 50 para jogar ao lado de Fonseca. Veja abaixo os melhores trechos da entrevista.

Sobre contribuir com Fonseca

Às vezes, ajudar é não se meter. É deixar as coisas fluírem, como é o caso do João agora. Estão fazendo tudo certo. Estão evoluindo super bem, numa velocidade gigantesca. Fico abismado de ver como eles evoluem num nível de aprendizado que demoraria dois anos em dois meses. É muito fácil de concluir que tem que deixá-los trabalhar. Tem que continuar fazendo o que está dando certo. A gente sempre deixa o canal aberto, à disposição para todos jogadores que estão aí, podendo ser útil de uma maneira real, bem pontual e objetiva. O jogador precisa de muitas certezas, convicções. A bola passa em milésimos de segundo. "Eu sei que é assim e vai funcionar." E quanto menos interferência, melhor. O grande lance é o dia a dia mesmo. O cara que está fazendo a diferença mesmo.

O adolescente que inspira o velho ídolo

Todas as partidas de Buenos Aires, lidar com a s dificuldades de físico, mental, as emboscadas diversas que ele passou e vencer o torneio com essa idade... É bonito, admirável por ser nosso - ainda tenho um orgulho muito maior. Segunda-feira [um dia após o título de Fonseca] parecia que eu estava pronto para voltar para as quadras, Que emoção, que legal, que divertido. Eu fui para a minha fisioterapia e fiz um treino sensacional porque motiva muito. É inspirador.

Quando ele bate na bola, a gente se emociona. É algo diferente. Quem é tenista mesmo, vê com facilidade. Ele esteve treinando em Floripa um ano a pouco atrás. Eu acompanhei quatro dias seguidos. Dentro de quadra, eu e Paulo Cleto [ex-capitão brasileiro na Copa Davis], a gente vibrava. Sem falar nada. Mas já introduzindo os caminhos para o treinador dele, o Gui. Acordar mais cedo, tomar cuidado com as rotinas, ter ainda essa dedicação incansável, olhar essas referências do tênis que existem.

Algo especial

Temos algo muito especial com o João. É o momento de olhar com carinho, de torcer demais, de ajudá-lo a crescer de todas as formas porque pode ser uma catapulta para o tênis brasileiro e novas surpresas. Há 2-3 anos, ninguém comentava nada. Agora, muita gente acha que é do nada, mas tem um fenômeno acontecendo. Tem muita coisa legal acontecendo e, às vezes, tem pessoas que são fora da curva. ...

Wild card nas duplas?

Eu brinquei ali agora: dá vontade de pedir wild card e entrar na dupla. Ele já está voando tão baixo que eu fico ali só brincando na rede de tão bonito que é. Já estou há 30 minutos falando dele de bocha cheia - e isso me controlando, tá? Porque eu não quero exagerar!

Semelhanças

É desengonçadinho que nem eu, né? (risos) O cabelo vai ser difícil ele igualar (mais risos), e o demais é uma versão Guga modelo 25, com um tênis bem fluido, agressivo, toma a iniciativa - acho que tem bastante coisa parecida. Bastante proposta de jogo que está na essência do nosso jogo também. E como eu falei: já montado para os dias atuais, o que tem com uma série de benefícios. Já começa com a esquerda de duas mãos! Se eu pudesse hoje sair do zero, seria o mais recomendável, mesmo fazendo o estrago que fez durante a minha carreira. Mas eu acho que é natural também para o tenista brasileiro esse tipo de iniciativa e proposta de jogo: mais alegre, mais solto, feliz, para cima, assumindo os riscos e também querendo ser protagonista, um cara criativo.