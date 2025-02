Grama natural x sintética: polêmica esquenta debate entre colunistas; veja

A CBF deve proibir os gramados sintéticos no futebol brasileiro? No Posse de Bola, os colunistas José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri esquentaram o debate sobre a questão e fizeram apontamentos para solucionar o imbróglio.

Os pisos sintéticos geram polêmica há anos no Brasil, mas a discussão subiu de proporção com o movimento de jogadores protagonistas como Neymar, Lucas e Memphis Depay a favor da grama natural.

Trajano: Jogadores têm razão, mas precisa fiscalizar o natural

Todo mundo sabe que os gramados naturais do Brasil são uma porcaria, maltratados, viram pasto, lamaçal, não sei o quê. Deveria haver uma fiscalização, uma cobrança, isso não pode continuar. E os jogadores têm toda razão, eles que jogam, eles que entram em campo e estão reclamando do gramado sintético.

Aí fica a pergunta que eu quero fazer. Se o Abel Ferreira, que deu aquela entrevista ontem na coletiva, não fosse técnico do Palmeiras, onde tem grama sintética, ele falaria a mesma coisa ou ele está defendendo a grama sintética do Palmeiras? Se fosse técnico de outro time, que tivesse um gramado natural?

José Trajano

Juca: Futebol é em grama natural, mas se for ruim, prefiro sintético

Futebol tem que ser jogado em grama natural. Ponto. Entre grama natural esburacada e gramado sintético, eu prefiro gramado sintético. Então, entre o gramado esburacado e o sintético, eu prefiro o sintético. A conclusão que eu faço é esta, entre um tapete de pano, que é o melhor, rasgado, e um sintético perfeito, eu prefiro o sintético perfeito. Agora, não há justificativa para que os gramados brasileiros sejam tão ruins como são.

Juca Kfouri

Lavieri: Sintético nem deveria existir; existem pelos shows e gramados ruins

Futebol deve ser feito na grama natural. A grama sintética existe por conta dos shows. O Allianz Parque não é nem o Palmeiras que mais ganha, é a WTorre que mais ganha dinheiro com shows. Eu acho que todo mundo deveria ter grama natural.

A única questão que eu insisto, e que eu já falei dessa questão dos jogadores, é que deveríamos ter uma padronização de gramados e isso também é culpa dos clubes. Em primeiro lugar é culpa da CBF, mas em segundo lugar é dos clubes.

Sintético não deveria existir. Mas entre jogar no Castelão, no Mineirão, no Maracanã que a gente viu em 2024, eu prefiro jogar no Engenhão, no Allianz Parque, na Arena da Baixada. Esse é o meu ponto. Se todos os gramados fossem Morumbi, Beira-Rio e Neo Química Arena, a gente nem teria essa posição, simples assim.

Danilo Lavieri

Mauro Cezar: Futebol está deixando de ser prioridade nos estádios

Essa discussão não pode passar por essa conversinha fiada de 'ah, mas aquele gramado é ruim, é melhor o sintético'. Não. Algumas coisas mudaram no futebol brasileiro meio que na marra. Então, se proibiu o gramado sintético, esse aqui é o padrão mínimo do gramado natural, todos vão ter que se adequar. Ponto.

Vamos partir do princípio de que isso vai acontecer a partir de 2027, por exemplo, para dar um prazo de adaptação. Estou dando só um exemplo, tá? Aí você vai ter uma comissão de pessoas qualificadas que vai para cada grama que será avaliada, cada gramado em suas condições, até com perda de mando, eventualmente, no caso de reincidência. Aí tem que se definir quais são as regras. Assim, teremos um gramado padrão.

Qual é a decisão da CBF? Ela vai continuar sendo a única liga do mundo minimamente relevante que aceita os pisos artificiais? Virou uma febre porque é conveniente. Então, o futebol vira algo secundário. O futebol deixa de ser a prioridade dos estádios. Tem show, legal, fatura muito, mas você vai ter que abrir mão de alguma coisa, porque se for uma sequência muito grande de shows, aí não aguenta. Esse é o ponto.

Mauro Cezar

Arnaldo: Jogadores acabaram com a discussão

Quem adota o gramado sintético tem uma decisão conveniente, é uma decisão econômica, não é uma decisão em benefício do jogo. As nossas conversas, os embates clubísticos dos cartolas, depois desse movimento dos jogadores, por incrível que pareça, a discussão acabou.

A partir do momento que os principais jogadores do futebol brasileiro falam 'nós não vamos jogar mais no sintético', acabou a discussão. Cabe à CBF estabelecer um cronograma de extinção do gramado sintético no Brasil, como teve em outras ligas. Ponto.

A gente sempre fala que os jogadores de futebol são omissos, e essa é a principal situação deles, o terreno onde eles jogam, e eles se colocaram claramente. Jogadores brasileiros e estrangeiros que atuam no Brasil. Jogador holandês, argentino. Então acabou a discussão. No próximo congresso da CBF, estabelece o cronograma para extinção.

Não é a opinião do Arnaldo, do Juca, do Mauro, do Danilo, do Trajano ou do Tironi, é a opinião é do Neymar, do Memphis, do Lucas, do Thiago Silva. Acabou a discussão.

Arnaldo Ribeiro

