Giro europeu: Brentford goleia Leicester e mantém adversário na zona de rebaixamento do Inglês

Nesta sexta-feira, pela 26ª rodada do Campeonato Inglês, o Brentford visitou o Leicester no King Power Stadium e goleou por 4 a 0, com gols de Yoane Wissa, Bryan Mbeumo, Christian Thers e Fábio Carvalho.

Com o resultado positivo, a equipe comandada por Thomas Frank emendou o quarto triunfo seguido fora de casa, chegou a 37 pontos e pulou para a décima colocação. Do outro lado, o Leicester seguiu na zona de rebaixamento. O time ficou com os mesmos 17 pontos, em 19º. Se vencesse, dormiria fora da zona de perigo.

O Brentford retorna aos gramados na próxima quarta-feira, contra o Everton, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Gtech Community Stadium. Um dia depois, o Leicester encara o West Ham, também pela 27ª rodada da competição. Desta vez a partida acontece às 17h, no Estádio Olímpico de Londres.

Os gols

O placar foi aberto aos 17 minutos da etapa inicial, com Yoane Wissa. O atleta recebeu ótimo passe de Mikkel Damsgaard dentro da área. Assim, saiu cara a cara com o goleiro e não desperdiçou.

Dez minutos depois, foi a vez de Bryan Mbeumo ampliar. Novamente com uma assistência de Bryan Mbeumo, o atleta bateu firme, no lado esquerdo da meta.

Christian Thers, aos 32 minutos, ainda do primeiro tempo, anotou o terceiro do Brentford. De cabeça, ele desviou o levantamento de Bryan Mbeumo para o fundo das redes.

Até que Fábio Carvalho, aos 44 da etapa final, fechou a conta. O atleta aproveitou o rebote dentro da área e concluiu ao gol.

Pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol, o Celta de Vigo duelou com o Osasuna no Estádio de Balaídos e venceu por 1 a 0, com gol de Iago Aspas.

Assim, o Celta pulou de 14º para nono, agora com 32 pontos. O Osasuna aparece logo atrás, com a mesma quantidade, mas com menos triunfos na competição.

Freiburg atropela Werder Bremen pelo Alemão

Já o Freiburg atropelou o Werder Bremen no pela 23ª rodada do Campeonato Alemão. A equipe venceu por 5 a 0, com tentos de Kiliann Eric Sildillia, Vincenzo Grifo (2) e Ritsu Doan (2).

Deste modo, embalou o quarto triunfo seguido na competição e chegou a 39 pontos, na quarta colocação. O Werder Bremen, por sua vez, seguiu em décimo, com 30.

Udinese bate Lecce fora de casa pelo Italiano

Fechando os principais jogos do futebol europeu, a Udinese visitou o Lecce no Stadio Comunale Via del Mare, pela 26ª rodada do Campeonato Italiano, e venceu por 1 a 0. O gol foi anotado por Lorenzo Lucca, de pênalti.

A Udinese chegou a quatro jogos sem derrota (três vitórias e um empate). Assim, alcançou 30 pontos, na décima posição. Do outro lado, o Lecce, que quebrou a boa sequência de três jogos sem perder (dois triunfos e um empate), continuou em 15º, com os mesmos 25 conquistados.