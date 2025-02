Fluminense espera manter ataque afiado diante do Bangu

O Fluminense entra em campo neste domingo diante do Bangu em busca da classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. Uma vitória é primordial para o Tricolor seguir sonhando com a vaga e, se depender do retrospecto recente, a torcida pode se animar.

Nos últimos cinco jogos contra o Bangu, o Fluminense tem 80% de aproveitamento. Foram quatro vitórias e somente uma derrota.

O Fluminense está alcançando grande sucesso ofensivo contra o Bangu neste retrospecto recente. Das últimas quatro vitórias, três foram por goleada - 4 a 1 em 2024, 5 a 0 em 2023 e 5 a 1 em 2020.

Para se classificar à semifinal do Campeonato Carioca, o Fluminense precisa vencer o Bangu por um saldo maior do Vasco, que enfrenta o Botafogo, ou contar com um tropeço do Madureira diante do Nova Iguaçu.

Confira os últimos 5 duelos entre Fluminense x Bangu

01/02/24



Fluminense 4 x 1 Bangu;

04/03/23



Bangu 0 x 5 Fluminense;

27/01/22



Fluminense 0 x 1 Bangu;

20/03/21



Bangu 0 x 1 Fluminense;

26/01/20



Bangu 1 x 5 Fluminense.