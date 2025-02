Flamengo x Maricá: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Carioca

A 11ª e última rodada da Taça Guanabara, fase classificatória do Campeonato Carioca, terá início neste sábado. Apenas duas equipes permanecem na disputa do título, Flamengo e Volta Redonda, que entram em campo no mesmo horário. O rubro-Negro receberá o Maricá no Maracanã e o Voltaço visitará o Boavista, em Saquarema (RJ). A bola vai rolar para os dois jogos a partir das 19h (de Brasília).

Onde assistir: A partida entre Flamengo e Maricá terá transmissão ao vivo de SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).

Último dia de preparação para enfrentar o Maricá, pelo @Cariocao! ????#VamosFlamengo ?: Gilvan de Souza /CRF pic.twitter.com/Iue1rPlalw ? Flamengo (@Flamengo) February 21, 2025

Flamengo e Volta Redonda estão empatados no topo da tabela com 20 pontos, mas o Rubro-Negro lidera nos critérios de desempate, com melhor saldo de gols. O Madureira aparece em terceiro lugar na tabela com 15 pontos, o que garante a classificação antecipada para Fla e Volta Redonda.

Com o primeiro e segundo lugares garantidos, Flamengo e Volta Redonda já sabem que não vão se enfrentar nas semifinais, já que os confrontos serão entre o 1º e o 4º colocados, e o 2º e o 3º colocados. Além disso, as duas equipes também já garantiram a vantagem do empate na próxima fase, que será disputada em jogos de ida e volta.

Com a grande vantagem no saldo de gols, o Flamengo vai conquistar o título com uma vitória simples, independente do resultado em Saquarema. Clube com maior número de títulos da competição, o Flamengo pode levantar sua 25ª taça e ampliar a diferença para o Vasco da Gama, em segundo com 13 títulos.

Filipe Luis não terá todos os jogadores à disposição para o confronto. Além de Pedro e Viña, que ainda se recuperam de cirurgias realizadas em 2024, Alex Sandro e Michael estão entregues ao DM com lesões musculares. Já Ayrton Lucas e De la Cruz são dúvidas e devem ser poupados. O meia Gerson retorna após cumprir suspensão pela expulsão sofrida no clássico contra o Botafogo.

Depois de liderar a competição por várias rodadas, o Maricá entrou em decadência e tem quatro derrotas e um empate nas últimos cinco partidas. A equipe treinada pelo ex-atacante Reinaldo oliveira, que foi revelado pelo Rubro-Negro, caiu para a nona posição na tabela, com 12 pontos. Entretanto, ainda não está fora da disputa e tem chances remotas de classificação. Além de vencer o Flamengo, o Maricá precisa que Vasco, Fluminense, Botafogo, Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu não vençam seus jogos na rodada.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO X MARICÁ

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Sábado, 22 de fevereiro de 2025



Hora: 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz



Assistentes: Gustavo Motta Correia e Lilian da Silva Fernandes



VAR: Alexandre Vargas Tavares

FLAMENGO: Matheus Cunha, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela; Allan (Pulgar), Evertton Araújo e Gerson; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Cebolinha



Treinador: Filipe Luis

MARICÁ: Dida, Almir, Mizael, Sandro e João Victor; Clayton, Vinícius Matheus e Walber; Denilson, Jonathan e Hugo Borges



Técnico: Reinaldo Oliveira