Flamengo encerra preparação para enfrentar o Maricá pelo Carioca; veja provável escalação

O Flamengo encerrou a preparação para o duelo contra o Maricá, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca, nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu. O duelo está marcado para este sábado, no Maracanã, às 19h (de Brasília).

O técnico Filipe Luís ajustou os últimos detalhes da equipe que deve ir a campo. Para o confronto, o treinador não poderá contar com Alex Sandro e Michael, que estão tratando lesões musculares no DM. Além disso, Ayrton Lucas e De La Cruz são dúvidas e podem ser poupados. Lesionados, Pedro e Viña seguem de fora.

Em contrapartida, Gerson retorna ao meio-campo da equipe após cumprir suspensão no clássico contra o Vasco, vencido pelo Flamengo por 2 a 0. O jogador foi desfalque por conta da expulsão recebida na vitória sobre o Botafogo, por 1 a 0.

O Flamengo entra em campo já classificado para o mata-mata, mas mira conquistar a Taça Guanabara, fase classificatória do Estadual. O Mengão lidera com 20 pontos, mesma pontuação do Volta Redonda, que tem um saldo de gols inferior. Uma vitória simples garante o título ao Rubro-Negro.

Com isso, Filipe Luís deve escalar o melhor que tem à disposição. Um provável Flamengo tem: Matheus Cunha; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela; Allan (Pulgar), Evertton Araújo e Gerson; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Cebolinha.