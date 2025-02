Evento de pôquer reúne os craques Memphis Depay e Neymar

Memphis Depay e Neymar se encontraram em campo no recente clássico Corinthians e Santos, mas mantêm um relacionamento fora dos gramados - desde a época que jogavam na França. A dupla teve um encontro em um evento de pôquer na capital paulista.

O influenciador Buzeira divulgou a foto das estrelas do futebol nesta quinta-feira à noite. A amizade dos craques é antiga. Recentemente, Depay convidou Neymar para uma de suas festas de aniversário.

No confronto em campo, Depay levou a melhor sobre Neymar. No duelo pelo Paulistão 2025, o Corinthians superou o Santos por 2 a 1 na Neo Química Arena.

Depois da partida, Memphis e Neymar trocaram as suas camisas e chuteiras. "Memphis é um amigo que o futebol me deu. Ele me perguntou como era jogar no Brasil, falou sobre vir para o Corinthians. Temos uma amizade bonita, admiro como pessoa, não só como jogador.", afirmou o camisa 10 do Peixe.