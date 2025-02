Emprestado pelo Flamengo, Alcaraz revela desejo de permanecer na Inglaterra

O argentino Carlos Alcaraz, emprestado pelo Flamengo ao Everton, da Inglaterra, até o meio do ano, revelou, em entrevista, os motivos da sua saída do Rubro-negro e revelou que deseja permanecer na Inglaterra.

"Eu estava feliz no Flamengo, mas aconteceram coisas que envolveram outras pessoas. Então, mesmo antes de o Everton mostrar interesse, estava pensando que adoraria voltar para o Campeonato Inglês, porque é a melhor liga do mundo. Eu gostaria de ficar mais tempo e jogar com essa camisa por um período maior, com certeza", disse Carlos Alcaraz ao The Gardian.

Contratado pelo Flamengo em agosto de 2024, junto ao Southampton, por cerca de R$ 110 milhões (segundo o jornal O Dia) Alcaraz se tornou a contratação mais cara da história do clube carioca. No entanto, o jogador não conseguiu se firmar no futebol brasileiro.

No começo desse ano, o argentino de 22 anos foi emprestado ao Everton por seis meses, com uma cláusula de compra obrigatória em caso de cumprimento de metas estabelecidas no contrato. Ao todo, Alcaraz disputou 19 jogos com a camisa do Flamengo, marcou três gols e deu duas assistências.

Após a saída do meia, o técnico Filipe Luís assumiu a responsabilidade por não ter feito o jogador dar certo com a camisa do Flamengo.

Blessing your timeline with more Charly x Jack content. ? pic.twitter.com/aXdHjT92cG ? Everton (@Everton) February 20, 2025

"Eu queria me desafiar e qual melhor maneira do que fazer isso em um grande clube como o Everton. Com esse interesse inicial e subsequente, não pensei duas vezes. A primeira coisa que o técnico me disse foi que tinha muita fé em mim e que confiaria em mim. Imediatamente, isso me acalmou, relaxou e me deu confiança. Estou muito feliz aqui. Sei o grande desafio que é jogar pelo Everton, mas acho que a confiança do técnico, de sua comissão técnica e dos meus companheiros de equipe significa que posso fazer o que faço e provar quem sou como jogador", concluiu Alcaraz.

Em seu primeiro jogo como titular no Everton, Alcaraz marcou um gol e deu uma assistência na vitória sobre o Crystal Palace, pela 25 rodada do Campeonato Inglês, no último sábado, no Selhurst Park. Ao todo, o meia já disputou três partidas.

O Everton volta a campo neste sábado, às 9h30 (de Brasília), quando recebe o Manchester United, pela 26ª rodada do Campeonato Inglês, no Goodison Park. A equipe de Alcaraz ocupa a 14ª posição, com 30 pontos conquistados.