Diego Lopes abre como azarão nas apostas para disputa contra Volkanovski no UFC 314

Na última quarta-feira (20), o Ultimate anunciou que o cinturão peso-pena (66 kg), vago pelo agora ex-campeão Ilia Topuria, será disputado por Diego Lopes e Alexander Volkanovski, que farão a luta principal do UFC 314, que acontece no dia 12 de abril, em Miami (EUA). E pelo menos na avaliação das casas de apostas, o brasileiro radicado no México possui menos chances que o australiano de vencer esta disputa.

De acordo com o site especializado 'DraftKings', Diego Lopes abriu como azarão nas bolsas de apostas para a disputa do UFC 314, com a 'odd' (probabilidade) inicial de +120. Isso significa que para cada 100 dólares investidos na vitória do manauara, os apostadores receberão em retorno 120 dólares, caso o resultado se confirme dentro do octógono.

Por outro lado, Alexander Volkanovski é visto pelos 'oddsmakers' (profissionais responsáveis por analisar as disputas e definir as odds) como ligeiro favorito para o confronto do dia 12 de abril, com a odd -142. Sendo assim, para lucrar 100 dólares com uma vitória do australiano, um indivíduo deve apostar 142 dólares. A confiança das bolsas de apostas em 'The Great' pode ser explicada pelo fato do ex-campeão peso-pena do UFC possuir larga vantagem em relação ao brasileiro no quesito experiência em lutas pelo cinturão.

Rivais em momentos distintos

Apesar de estarem escalados para disputar o título dos penas no UFC 314, Diego Lopes e Alexander Volkanovski vivem momentos distintos na organização. Enquanto o brasileiro, que recém completou 30 anos de idade, chega embalado por cinco vitórias consecutivas no Ultimate, que o levaram ao top 3 no ranking da divisão, o ex-campeão sofreu três derrotas em suas quatro mais recentes apresentações no octógono mais famoso do mundo - duas para Islam Makhachev, ambas em lutas pelo cinturão dos leves (70 kg), e a última para Ilia Topuria, em fevereiro do ano passado, quando perdeu o cinturão até 66 kg da liga.