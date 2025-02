Bem fisicamente, Deivid Washington faz primeiro treino com elenco no Santos

O elenco do Santos se reapresentou no CT Rei Pelé nesta sexta-feira (21), após folga na última quinta, e pela primeira vez, Deivid Washington treinou com o grupo.

O que aconteceu

O centroavante Deivid Washington, que foi anunciado como reforço do clube na última quinta-feira (20), fez a primeira atividade com o restante dos atletas. No entanto, vale lembrar que ele só pode ser inscrito para a próxima fase do Campeonato Paulista, caso o Santos confirme a classificação.

A atividade consistiu primeiro em ativações físicas, para depois seguir para um treino tático de movimentações e finalizações. Em certa parte do treino, zagueiros e laterais trabalhavam cruzamentos, enquanto os jogadores de frente faziam toques rápidos e movimentações até a finalização.

Segundo apurado pelo UOL, o "Presida", como o jovem é apelidado, participou da atividade inteira sem restrições, e chegou apresentando um nível físico muito bom. Após todas as atividades completadas, o jovem centroavante ficou trabalhando finalizações a parte, com alguns companheiros.

Durante o treino, o centroavante interagiu mais com os Meninos da Vila. Sempre formando duplas nos exercícios físicos com os ex-companheiros de base, como Bernardo, Rodrigo Cézar por exemplo.

Já sobre o elenco no geral, Álvaro Barreal e Willian Bigode também foram "caras novas" da manhã no CT Rei Pelé. Os dois estão recuperados de lesão e voltaram a treinar com o grupo. No caso do argentino, também era a primeira vez que ele participava de uma atividade com o grupo em campo, já que, desde que havia assinado com o Peixe, ele se recuperava de uma cirurgia de hérnia inguinal.