Deivid Washington faz 1º treino, e Santos ganha dois reforços para visitar a Inter de Limeira

O elenco do Santos se reapresentou no CT Rei Pelé nesta sexta-feira. Pela primeira vez, Deivid Washington treinou com o grupo.

O atacante foi anunciado na última quinta-feira e até chegou a ir a campo, mas trabalhou sozinho pois o time estava de folga. Nesta manhã, ele se juntou ao restante dos atletas. O garoto, contudo, ainda não poderá jogar contra a Inter de Limeira, já que não foi inscrito na primeira fase do Campeonato Paulista.

Outras novidades foram Álvaro Barreal e Willian Bigode. Os dois estão recuperados de lesão e voltaram a treinar com o grupo. Eles ficam à disposição para o jogo de domingo. Assim, o departamento médico do Santos conta apenas com Aderlan (lesão no joelho esquerdo), Hyan (lesão no joelho direito) e Souza (lesão no tornozelo direito).

Barreal, Miguelito, Leo Godoy e Rollheiser no treino do Santos

A imprensa pôde acompanhar cerca de 15 minutos do treino desta sexta-feira. Neymar e o restante dos titulares na vitória de 3 a 0 sobre o Noroeste ficaram apenas na parte interna do CT Rei Pelé para um trabalho regenerativo. Já os reservas foram a campo para uma atividade orientada pelo técnico Pedro Caixinha.

O elenco volta aos treinos neste sábado, quando encerra a preparação para o duelo com a Inter de Limeira. O jogo será no domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Major José Levy Sobrinho, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista.

O Peixe está na liderança do Grupo B, com 15 pontos, um a mais que o Red Bull Bragantino, que está em segundo. Guarani e Portuguesa, ambos com 12, completam a chave.

Desta forma, o Alvinegro Praiano precisa de apenas um empate para se garantir nas quartas de final. Em caso de derrota em Limeira, o time terá que torcer por um tropeço de Bragantino ou Guarani. A Lusa já não alcança mais a equipe do litoral por conta do número de vitórias.