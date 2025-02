Dana White explica decisão de Topuria abdicar do cinturão: "Fez tudo que podia na categoria"

Na noite da última quarta-feira (19), os fãs de MMA foram pegos de surpresa com a notícia de que Diego Lopes e Alexander Volkanovski competiriam pelo cinturão linear dos pesos-penas (66 kg) do UFC. Mas para tal cenário ser concretizado, Ilia Topuria precisou abrir mão do título da categoria, já que figurava como o campeão soberano. Invicto no MMA e provavelmente no ápice de sua carreira, 'El Matador' teve sua decisão de abdicar do cinturão explicada por Dana White, presidente do Ultimate.

Através de uma 'live' em suas redes sociais, o dirigente destacou que Topuria considerou que seu trabalho nos penas havia encerrado. Vale ressaltar que o georgiano nocauteou, em sequência, Volkanovski e Max Holloway, considerados, ao lado de José Aldo, os 'GOATS' da categoria. Com um legado já consolidado, Ilia agora irá se aventurar entre os pesos-leves (70 kg), em busca de um segundo cinturão na empresa. De acordo com Dana, o corte de peso também foi um fator levado em consideração pelo agora ex-campeão antes de abdicar de seu posto.

"Topuria sente que já fez tudo que podia nessa categoria, sente que consolidou seu legado. E seu corpo não é mais capaz de bater o peso (66 kg). Então o Topuria vai subir para os pesos-leves e irá abdicar do título dos pesos-penas. Assim que o primeiro soco for lançado (na luta entre Diego Lopes e Volkanovski), o título fica vago. Vamos anunciar qual será a próxima luta do Topuria assim que resolvermos", explicou Dana White.

Superluta com Makhachev?

Com a iminente subida de Topuria para os pesos-leves, os fãs de MMA já projetam uma eventual superluta contra o campeão Islam Makhachev - desafio ao qual o georgiano estipulou como a prioridade de sua carreira. Agora resta saber se 'El Matador' enfrentará o pupilo de Khabib Nurmagomedov em sua primeira luta na nova categoria, ou se terá que se testar contra um dos tops até 70 kg para garantir o 'title shot' contra o wrestler russo.