Corinthians recebe Secretário de Segurança para discutir melhorias operacionais em jogos

Nesta sexta-feira, Augusto Melo, presidente do Corinthians, recebeu Orlando Morando Junior, Secretário Municipal de Segurança Urbana de São Paulo, no Parque São Jorge. A reunião abordou a segurança pública em dias de eventos esportivos.

Durante o encontro, o presidente do Corinthians reforçou o compromisso do Alvinegro em colaborar com a Secretaria para otimizar a logística e a segurança nos dias de jogo. Além disso, Augusto Melo manifestou apoio às iniciativas como a regulamentação da venda de bebidas alcoólicas nos estádios.

Outro ponto central da discussão foi a movimentação intensa na região de Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, nos dias de partida na Neo Química Arena. O estádio do Timão recebe, em média, mais de 40 mil torcedores por jogo, independentemente do dia da semana.

A reunião também contou com a presença do Diretor de Relações Institucionais do Corinthians, Dr. Thales Cezar, do Promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo, do Superintendente de Novos Negócios, Marcos Bocatto, além do Comandante da GCM, Eliazer Rodella, do assessor técnico Coronel Chaves e dos empresários Hidalgo Dal Colletto e Paulo Falcirolli.

Neste domingo, o Corinthians recebe o Guarani, na Neo Química Arena, às 18h30 (de Brasília). A partida é válida pela 12ª e última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

Líder do Grupo A com com 26 pontos, o Corinthians precisa apenas de um empate para confirmar a melhor campanha da primeira fase. O Alvinegro, porém, deve ir à campo contra o Bugre com a equipe reserva, visando o duelo de volta diante do Universidad Central-VEN, pela Libertadores. No jogo de ida, fora de casa, o Timão decepcionou e ficou no empate de 1 a 1.