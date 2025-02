Corinthians e Ceará negociam empréstimo de Pedro Raul até o fim da temporada

Pedro Raul, centroavante do Corinthians, pode deixar o Timão até o final desta temporada. O Ceará negocia com o clube paulista um contrato de empréstimo do atacante até o final de 2025. A informação foi publicada inicialmente pela TV Record e confirmada pela reportagem da Gazeta Esportiva.

O jogador do Corinthians, em negociação com o Ceará, não viajou com o elenco para a Venezuela, onde o Alvinegro empatou com o Universidad Central, pela Libertadores. A janela de transferências fecha no dia 28 e, por isso, o clube paulista tem pressa para definir o futuro de Pedro Raul.

Pedro Raul foi contratado pelo Corinthians no início de 2024, em negociação com o Toluca, do México. O Timão desembolsou 5 milhões de dólares (cerca de R$ 28,51 milhões na cotação atual) para contar com o centroavante, que havia se destacado no Goiás, em 2022. Antes de ir ao time mexicano, o atual camisa 20 do Alvinegro teve uma passagem apagada pelo Vasco, em 2023.

Todo mundo sabe, o melhor gramado do país é o da Neo Química Arena! ??? E não é a gente que está dizendo. ? ? Gustavo Vasco / Corinthians#NeoQuimicaArena#VaiCorinthians pic.twitter.com/hYilALL4Eg ? Corinthians (@Corinthians) February 21, 2025

Pelo Corinthians, Pedro Raul acumula, ao todo, 38 partidas e números tímidos. No período, o centroavante marcou quatro gols e distribuiu uma assistência.

Especulado fora do Corinthians no final de 2024, o atacante permaneceu no Parque São Jorge e deu esperanças à torcida. Isso porque ele foi o responsável pelo gol da vitória da equipe na partida de estreia da temporada, diante do RB Bragantino, pelo Paulistão. No entanto, após isso, o centroavante não correspondeu.