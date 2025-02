Corinthians acerta empréstimo de Pedro Raul ao Ceará até o final do ano

O Corinthians acertou nesta sexta-feira o empréstimo de Pedro Raul ao Ceará. O atacante de 28 anos firmou vínculo com o Vozão até o final do ano.

As equipes já negociavam o futuro do atacante, que ficou de fora de fora da viagem para a Venezuela, onde o Timão enfrentou o Universidad Central pelo jogo de ida da segunda fase da Libertadores.

A informação da ida do jogador ao Ceará foi confirmada pela Gazeta Esportiva.

Pedro Raul foi contratado pelo Corinthians no início de 2024, em negociação com o Toluca, do México. O Timão desembolsou 5 milhões de dólares (cerca de R$ 28,51 milhões na cotação atual) para contar com o centroavante, que havia se destacado no Goiás, em 2022. Antes de ir ao time mexicano, o atual camisa 20 do Alvinegro teve uma passagem apagada pelo Vasco, em 2023.

O jogador deixa o Corinthians com 38 partidas e números tímidos. Ao todo, Pedro Raul marcou apenas quatro gols e distribuiu uma assistência. Ele não conseguiu superar a concorrência com Yuri Alberto, titular absoluto da posição e um dos principais destaques da equipe.

Especulado fora do Corinthians no final de 2024, o atacante permaneceu no Parque São Jorge e deu esperanças à torcida. Isso porque ele foi o responsável pelo gol da vitória da equipe na partida de estreia da temporada, diante do RB Bragantino, pelo Campeonato Paulista. No entanto, após isso, o centroavante não correspondeu.

Pedro Raul vestiu a camisa do Timão pela última vez no empate com a Portuguesa, por 2 a 2, pela 10ª rodada do Paulista. O atacante entrou no segundo tempo do confronto, mas não conseguiu ir às redes.

No Ceará, Pedro Raul reencontrará seu antigo companheiro de Corinthians Pedro Henrique, que se transferiu ao Vozão no início da atual temporada.