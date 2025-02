Confederação avança para começar as obras do novo CT do basquete brasileiro

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) vai assinar, no próximo dia 11, a parceria com a Firjan para a autorização do começo das obras de reforma do Ginásio da Firjan Sesi Esportivo Frederico Sichel, que fica em Nova Friburgo, Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O complexo esportivo vai se tornar o Centro de Excelência do Basquete Brasileiro. Serão investidos R$ 6,5 milhões na primeira etapa das obras.

O local será utilizado para treinos das seleções e jogos das equipes nacionais de base. Há a possibilidade de receber partidas da seleção adulta também.

Complexo esportivo no Rio de Janeiro será reformado para se tornar a casa do basquete brasileiro Imagem: Divulgação

O ginásio terá capacidade para 3.500 pessoas. Haverá ampliação do equipamento, com construção de quadras auxiliares, novas arquibancadas, sala de imprensa, posto médico, refeitórios, entre outras instalações para comportar a estrutura que os treinos de alto rendimento e competições de grande porte demandam.

O termo de compromisso foi assinado em 2021 entre CBB e Firjan para estudar a viabilidade do projeto. "Nós temos a chance de desenvolver o basquete andante e cadeirante. Hoje estamos dando um passo espetacular nessa parceria com Firjan Sesi. Se a cidade já respirava basquete, agora vai respirar ainda mais. O objetivo é na inauguração trazer uma competição sul-americana de base para cá", disse, à época, Carlos Roberto Fontenelle, então secretário-geral da CBB.