Chegada de Neymar ao Santos gera comércio alternativo para torcedores

A chegada de Neymar ao Santos teve impactos em mais do que simplesmente a esfera esportiva. No clube, mais patrocinadores foram atraídos, a visibilidade aumentou, o número de sócios disparou, assim como o de seguidores nas redes sociais. Mas até alguns torcedores se aproveitam desse novo momento.

Desde a chegada do craque ao Santos, a vida do casal Matheus e Atda mudou bastante. O motivo: a laje da casa deles, que fica basicamente de frente para o CT Rei Pelé, onde jornalistas, produtores de conteúdo e vários torcedores comuns querem ir.

Muito louco! (risos) Nunca imaginamos isso. Temos aproveitado para fazer boas conexões com determinadas pessoas que nos procuram. Uma delas foi o Cartolouco. Imagina se iríamos recebê-lo em nossa casa se não fosse o Neymar! (risos). Atda, em entrevista ao UOL

O casal, no entanto, tem muito cuidado com a situação. A ideia é não oferecer para qualquer pessoa, e sim apenas para pessoas que tentam fazer algo para apuração e produção de conteúdo sobre o Santos em geral. A ideia é liberar o acesso à laje em treinos esporádicos e durante o período inteiro, para evitar o "entra e sai" na residência.

Não liberamos para qualquer um. As pessoas que liberamos para entrar em nossa casa são todas jornalistas, pessoas que têm uma reputação a zelar. Decidimos cobrar um preço (normalmente R$ 50) daqueles que não conhecemos. Esse 'novo mercado' que você perguntou, apesar de ser bizarro e inimaginável, realmente tem potencial. Quando permitimos essas pessoas, nós liberamos para o treino inteiro, a não ser que tenhamos algum compromisso.

O perfil do casal, ou pelo menos de um deles, chegou a ficar mais conhecido pelas redes sociais. E as propostas para utilização do espaço também chegaram em maior número, inclusive de gente de fora da cidade.

O Matheus postou um reels no Instagram (@math_ribeiro98) dizendo que estava alugando a laje por R$ 50 para qualquer um. Mas era só uma brincadeira, apesar de muitas pessoas terem acreditado. Esse reels atingiu mais de 270 mil visualizações. Com esse reels e os demais que ele postou envolvendo o Neymar, ele ganhou mais de 2800 novos seguidores. Pessoas de todos os lugares do Brasil que você pode imaginar lotaram o direct dele perguntando como funciona para assistir o treino e pedindo o PIX para efetuar o pagamento e perguntando quando podem vir (risos). Atda

Além de lucrar com os "aluguéis" pontuais à laje, o casal também produz conteúdos, como lives no TikTok de Matheus. E Atda inclusive explica que rende alguns trocados a mais.

O Matheus faz lives do TikTok quando consegue. É bem legal ver o pessoal entrando e comentando, mandando presentes que se convertem em dinheiro (pouco, mas continua sendo dinheiro). Com isso, você vê o que o efeito Neymar pode causar. Ele vir para pra cá é como cair um pote de ouro para todos em volta. Aproveita quem é esperto!

Apesar de isso tudo render um dinheiro, eles garantem que a empolgação maior é por amor ao Santos. Ambos são torcedores do Alvinegro Praiano e se dizem muito felizes de ter Neymar de volta.