Cejudo cogita volta ao peso-mosca após UFC Seattle: "Muita gente sem graça naquela divisão"

Mesmo sem lutar no peso-mosca (57 kg) desde janeiro de 2019, quando fez sua primeira e única defesa de cinturão na categoria, Henry Cejudo pode ter seu futuro novamente ligado à divisão na qual conquistou seu primeiro título no Ultimate. Às vésperas de subir no octógono para encarar Song Yadong, em duelo válido pelo peso-galo (61 kg), na luta principal do UFC Seattle, que acontece neste sábado (22), o ex-campeão abriu as portas para sua possível volta aos 57 kg.

Em conversa com a imprensa durante o media day do UFC Seattle, Cejudo criticou a falta de apelo comercial do quadro atual de atletas no peso-mosca do UFC. Conhecido por se empenhar na promoção de suas lutas e rivalidades, 'Triple C' - como o americano é conhecido - enxerga esta deficiência nos atletas da divisão até 57 kg da organização como prejudicial e potencialmente perigosa, uma vez que a categoria já esteve ameaçada de extinção no passado, sendo 'salva' justamente com a ajuda de Henry.

"Eu tenho que cortar o peso, mas há uma coisa em potencial que eu poderia voltar a descer. Não acho que exista alguém no peso-mosca que poderia realmente vender a divisão. Eu acho que tem muita gente sem graça naquela divisão de peso. Sinto que o que eu fiz nos esportes de combate, particularmente nos pesos-moscas, está salvando aquela divisão em 2020. Poderia haver uma ressurreição lá", afirmou Cejudo.

Amigos, amigos, negócios à parte

A crítica feita por Henry Cejudo não exclui o atual campeão peso-mosca do UFC, o brasileiro Alexandre Pantoja, com o qual possui uma relação de amizade. Mesmo assim, ainda que o respeite e faça questão de exaltar sua qualidade como lutador, 'Triple C' entende que o atleta carioca poderia se esforçar mais para atrair atenção dos fãs para a categoria mais leve do plantel masculino do Ultimate.

"Eu amo Pantoja, e isso é outra coisa também. Eu passei o Ano Novo (com ele) - sou super próximo do Pantoja. Ele é um grande lutador, mas às vezes acho que ele pode criar enredos porque todo mundo é meio sem graça no peso-mosca. Não tem conflito. Não tem enredos", finalizou Cejudo.

Antes de uma possível volta ao peso-mosca, porém, Henry Cejudo tem novo compromisso entre os galos, neste sábado. Pelo 'main event' do UFC Seattle, o ex-campeão das duas divisões medirá forças com o chinês Song Yadong, que ocupa atualmente a oitava colocação no ranking até 61 kg do Ultimate, uma abaixo do americano.