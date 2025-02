Capitão do Sub-15 do São Paulo, filho de Miranda espera chance na Seleção de base

O zagueiro Miranda, capitão da Seleção Brasileira na Copa de 2018, e ídolo do São Paulo e do Atlético de Madrid, se retirou dos gramados no fim da temporada 2022, mas desde então não tira os olhos do campo de futebol, especialmente quando seu filho Lucas Miranda está jogando. O garoto é uma peça importante da equipe Sub-15 do São Paulo e já sonha com uma oportunidade na Seleção da categoria.

Neste semestre, o técnico Dudu Patetuci, que acumula a função nas categorias Sub-15 e Sub-17, convocará pela primeira vez atletas nascidos em 2010, e Lucas Miranda está na expectativa de representar o país.

Pelo São Paulo, foi Lucas quem levantou a taça do Paulistão, no final de 2024. Capitão do time e zagueiro como o pai, o jogador de 15 anos é elogiado pela velocidade e pela técnica apurada na perna esquerda. Nesta semana, ele assinou seu primeiro contrato de patrocínio com a Puma, a mesma fornecedora de materiais esportivos de Neymar e Memphis Depay.

s.