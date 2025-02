Campanha no Paulistão é reconstrução para Ponte e para mim, diz Valentim

Em entrevista exclusiva ao De Primeira, o técnico Alberto Valentim afirmou que a "campanha espetacular" da Ponte Preta no Paulistão é parte da reconstrução de sua carreira e do clube de Campinas — rebaixado à terceira divisão do futebol brasileiro.

Tudo começou em dezembro, quando o presidente me ligou e nós fomos muito pontuais nas nossas conversas. O ano de 2024 foi muito difícil para a Ponte e para mim também. Nós falamos muito de reconstrução, de retomada de carreira, isso eu falando da minha parte, e o presidente falava da Ponte Preta, que precisava tomar um rumo diferente em 2025 por tudo aquilo que viveu o ano passado.

Na nossa apresentação dia 26, nós tivemos uma conversa muito direta, sincera e transparente com a diretoria, comissão técnica e jogadores, para que nós fizéssemos realmente um ano de 2025 diferente.

Alberto Valentim, técnico da Ponte Preta

O técnico da Ponte disse que a pré-temporada da equipe foi fundamental para a campanha no Paulistão.

Segunda colocada no grupo D, a Macaca depende de uma vitória na última rodada contra o Bragantino para se classificar ao mata-mata.

Foram 24 sessões de treinos na pré-temporada, o presidente nos deu a melhor qualidade possível em relação à pré-temporada. Ela foi muito boa, nós fomos para o Bourbon em Atibaia, depois fomos para Bragança, no CT feminino do Bragantino, e as coisas vêm dando muito certo.

É um time que os jogadores compraram a ideia daquilo que a gente vem fazendo. É um time procurando cada um fazer o seu melhor, sem egoísmo e sem ego, cada um procurando ajudar ao máximo. As coisas têm dado certo e nós estamos fazendo uma campanha espetacular, todos juntos.

Alberto Valentim, técnico da Ponte Preta

Jogo decisivo contra o Bragantino

Valentim falou sobre o jogo decisivo contra o Bragantino na última rodada da fase de grupos do Paulistão, em Campinas, com obrigação de vitória para não depender do resultado do Palmeiras.

A gente tem falado muito nos últimos dias sobre isso. Hoje, das quatro melhores campanhas do campeonato, três estão no mesmo grupo, três equipes estão no nosso grupo. É o regulamento, a gente tem procurado evitar qualquer tipo de lamentações, porque o campeonato é assim.

Nós temos que nos preocupar com aquilo que nós temos controle, ou seja, procurar fazer um grande jogo contra o Bragantino. Não vai ser fácil, é uma equipe de Série A, é uma equipe muito forte, vem de uma vitória importante, mas a gente tem que procurar fazer o nosso melhor, procurar vencer esse jogo e depois ver como vai ser o outro resultado também.

Alberto Valentim, técnico da Ponte Preta

Depois de passar por clubes como Vasco, Botafogo e Athletico-PR, Valentim vinha de trabalhos no CSA-AL, Atlético-GO e Ituano, até chegar na Ponte Preta.

Na entrevista ao De Primeira, Valentim se queixou da falta de paciência dos clubes brasileiros com os técnicos nacionais e relembrou sua passagem no futebol carioca.

Confira os horários das lives do UOL Esporte:

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra: