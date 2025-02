Bruno Fuchs é regularizado no BID e torce por classificação no Paulista para poder estrear no Palmeiras

Nesta sexta-feira, o zagueiro Bruno Fuchs, último reforço anunciado do Palmeiras, foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com isso, o atleta torce pela classificação da equipe às quartas de final do Campeonato Paulista para poder estrear.

Fuchs chegou ao Palmeiras com contrato de empréstimo até o final desta temporada. O jogador de 25 anos esteve envolvido em uma negociação que contou com a transferência do lateral-esquerdo Caio Paulista ao Atlético-MG, clube que estava defendendo, também por empréstimo.

Bruno Fuchs foi regularizado no BID e pode estrear pelo Palmeiras caso a equipe avance no Paulistão (Foto: Reprodução)

A nossa sintonia faz a diferença. Vamos juntos sempre, #FamíliaPalmeiras! ? pic.twitter.com/hAshK9XUok ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 21, 2025

O zagueiro foi anunciado pelo Palmeiras no dia 14 de fevereiro e, no dia seguinte, já fez seu primeiro treino com o elenco. O Verdão precisou enviar a lista à Federação Paulista de Futebol até o dia 11 de fevereiro, ou seja, antes do anúncio. Se avançar, o clube pode fazer quatro mudanças na lista até o dia 28.

Ainda sem Fuchs, o Palmeiras entra em campo neste domingo para buscar a classificação ao mata-mata. O time comandado pelo técnico Abel Ferreira duela com o Mirassol, a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, pela última rodada.

Inclusive, para este compromisso, o Verdão está com o setor defensivo desfalcado. A dupla titular Gustavo Gómez e Murilo, está fora. O primeiro sofre com lesão muscular na coxa esquerda, enquanto o último cumprirá suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos.