Brasil vence o Uruguai e segue com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias da Americup

O basquete do Brasil segue com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias da Americup. Já classificado ao torneio, a seleção visitou o Uruguai nesta sexta-feira, em Paysandú, e venceu por 70 a 61.

O ala/armador Georginho de Paula foi o grande destaque do Brasil, com 20 pontos e 11 rebotes. Yago, Márcio, Alexey e Didi também se destacaram na vitória da equipe comandada por Aleksandar Petrovic. O treinador não pôde contar com Kevin Crescenzi, que sentiu uma indisposição durante o dia.

O Brasil volta à quadra pelas Eliminatórias na próxima segunda-feira, às 22h40 (de Brasília), contra o Panamá, na Cidade do Panamá. O duelo será o último da seleção na competição.

A seleção brasileira conquistou a vaga para a competição em novembro de 2024, após vitória contra o próprio Uruguai.

A Americup está prevista para acontecer entre os dias 23 a 31 de agosto, em Managua, na Nicarágua. A competição reúne as 12 melhores seleções do continente americano. O Brasil é atual vice-campeão do torneio.