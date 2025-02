Barreal diz estar bem fisicamente após lesão e mira estreia pelo Santos: "Estou pronto"

Reforço do Santos para esta temporada, Álvaro Barreal está ansioso para estrear com a camisa do Santos. O meia-atacante está recuperado de lesão e destacou, em rápido contato com a Gazeta Esportiva, que está à disposição para o duelo com a Inter de Limeira.

"Estou bem fisicamente, já voltei a treinar com o grupo e estou pronto. Já estou pronto para jogar", comentou.

O argentino realizou uma cirurgia para corrigir um problema de hérnia inguinal no final do ano passado. Ele começou a treinar com o elenco nesta sexta-feira.

Por fim, Barreal celebrou a oportunidade de estar no mesmo clube que Neymar e agradeceu o carinho de todo o elenco.

"Muito feliz de compartilhar o elenco com o Neymar. Todos me receberam muito bem e eu estou contente", finalizou.

O meia-atacante chega ao Santos do Cincinnati, dos Estados Unidos, por empréstimo até o final deste ano, com uma opção de compra ao final do vínculo.

No último ano, o atleta vestiu as cores do Cruzeiro, também por empréstimo. Pela Raposa, atuou em 42 partidas, marcando dois gols, além de quatro assistências.

O Santos encara a Inter de Limeira neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Major José Levy Sobrinho, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista.