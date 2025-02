Azuriz x Athletico-PR: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Paranaense

Nesta sexta-feira, o Athletico-PR enfrentará o Azuriz, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense. A partida começará às 20h (de Brasília), no Estádio Os Pioneiros.

ONDE ASSISTIR

O jogo será transmitido nos canais da NSports e do Athletico-PR no YouTube e no pay-per-view da Furacão TV.

CLASSIFICAÇÃO

Azuriz - 15 pontos em 11 partidas (7º colocado).

Athletico-PR - 22 pontos em 11 partidas (2º colocado).

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Azuriz: Victor Hugo; Williams Bahia, Bruno Prado, Lucas Adell e Gabriel da Silva; Cerezo e Xavier; Wellisson, Galván e Edinho; Robinho



Técnico: Fábio Batista da Cunha

Athletico-PR: Mycael; Palacios, Léo, Belezi e Fernando; Raul, Felipinho e João Cruz; Velascos, Luiz Fernando e Mastriani



Técnico: Maurício Barbieri