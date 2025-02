Athletico-PR anuncia novo patrocinador máster até o fim de 2026

Na quinta-feira, o Athletico-PR anunciou a Viva Sorte Bet, empresa do Grupo Viva Sorte, como nova patrocinadora máster. A casa de apostas irá estampar na parte frontal da camiseta de jogo, local de maior destaque nas camisetas. O clube ainda não divulgou os valores dessa nova parceria.

Esse acordo também abrange a Viva Sorte Capitalização, integrante do mesmo grupo, que estará estampada no centro do peito, entre o escudo e o fornecedor.

??? Bem-vindas, Viva Sorte Bet e Viva Sorte Capitalização! A Viva Sorte Bet é a nossa nova patrocinadora master. Já a Viva Sorte Capitalização, também integrante do Grupo Viva Sorte, terá a marca estampada no escudeto da nossa camisa. Que seja uma parceria vitoriosa!... pic.twitter.com/ioseiOYseP ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) February 20, 2025

O clube está sem um patrocinador máster desde outubro de 2024, quando rompeu o contrato com a Esportes da Sorte. Anunciado em março de 2023, o vínculo tinha a duração de três anos e, mais de um ano depois, foi solicitado a imediata suspensão e exposição da marca junto ao Ahtletico-PR.

Além do Athletico-PR, outros clubes brasileiros anunciaram casas de apostas como seus patrocínios principais nesse ano. Entre eles, o Palmeiras foi um dos mais recentes e atingiu o terceiro maior valor entre as parceiras mais valiosas do futebol brasileiro, podendo receber até R$ 170 milhões de reais anuais, incluindo metas.

O Athletico-PR já pode estrear com a nova patrocinadora no uniforme nesta sexta-feira, no primeiro confronto das quartas de final do Campeonato Paranaense. A equipe do técnico Maurício Barbieri irá enfrentar o Azuriz, no Estádio Os Pioneiros, às 20h (de Brasília).