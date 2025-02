Artilheiro do Brasil, Guilherme vive melhor início de temporada da carreira; veja números

Na noite da última quarta-feira, o Santos engatou a segunda vitória consecutiva no Campeonato Paulista. O Peixe ficou mais próximo da classificação às quartas de final ao bater o Noroeste sem dificuldades, por 3 a 0, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Estadual.

Mais uma vez na temporada, o Santos contou com o 'faro de gol' de Guilherme, que abriu o placar diante da torcida santista. O camisa 11 passa por uma fase iluminada e, além de estar fazendo seu melhor início de ano na carreira, é o artilheiro do Paulistão e do Brasil no momento.

O atacante do Peixe tem média de quase um gol marcado por jogo neste 2025: foram 11 partidas disputadas, com 10 gols marcados. Até aqui, Guilherme nunca havia chegado perto de ter um começo tão bom de temporada como o que vem fazendo.

O melhor número de gols que o camisa 11 santista chegou a fazer no início de um ano aconteceu em 2019. Emprestado pelo Grêmio ao Sport, o jogador marcou três gols no recorte dos mesmos 11 jogos. Aquela temporada foi a mais goleadora da carreira de Guilherme - pelo menos até então.

Já neste ano, Guilherme vive um momento tão bom que impressiona. Ele é responsável por pouco mais da metade dos gols do Santos no Paulistão. Ao todo, o Alvinegro Praiano marcou 17 gols - o que coloca o atacante, com 10 gols, como autor de 58,82% desses tentos.

? Guilherme é o artilheiro da temporada 2025 entre todos os jogadores de times da Série A! ?? ? 11 jogos

? 10 gols (!)

? 93 mins p/ marcar gol (!)

? 21 passes decisivos (!)

? 42 finalizações (18 no gol)

? 24 dribles certos (!)

? 59% eficiência nos duelos (78/133!)

?... pic.twitter.com/vv2sJx8AfT ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) February 20, 2025

De acordo com dados da plataforma Sofascore, o camisa 11 santista precisa de apenas 93 minutos para balançar as redes na atual temporada. E ele parece querer mais, já que está sempre em busca da finalização - tentou 42 chutes no Estadual até o momento, acertando 18 deles.

Guilherme ainda é importante para a criação de jogadas do Peixe. Segundo as estatísticas, o atleta já contribuiu com 21 passes decisivos, além de ter acertado 24 dribles. Ele ainda possui 59% de eficiência na disputa de duelos.

O camisa 11 do Peixe ainda detém o 'título', mesmo que provisório, de artilheiro do Brasil nestes primeiros meses de 2025. Com 10 gols, ele está à frente de Hulk, do Atlético-MG, e Alisson Farias, do Santa Cruz-RN - ambos foram às redes oito vezes.

Com um Guilherme iluminado e com 'fome de gols', o Santos volta a campo neste domingo para fechar a última rodada da fase de grupos e garantir vaga nas quartas de final do Paulistão. O Peixe visita a Inter de Limeira, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Major José Levy Sobrinho.