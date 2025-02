Árbitro aborda Messi, pede autógrafo após jogo e será punido pela Concacaf

O árbitro Marco Antonio Ortiz Nava será punido pela Concacaf por abordar Lionel Messi ao final do jogo entre Inter Miami e Sporting Kansas City para pedir um autógrafo. A entidade não anunciou qual será a sanção ao responsável pelo apito na partida pela Concachampions.

O que aconteceu

Após apitar o fim do jogo, o árbitro vai até Messi e tem uma breve conversa com o camisa 10. O atacante foi o autor do único gol do jogo da última quarta-feira (19).

Segundo a ESPN norte-americana, Marco Antonio teria pedido a camisa de Messi. O argentino aceitou entregá-la no vestiário.

¡Qué barbaridad!



El árbitro mexicano 'Gato' Ortiz, en lugar de hacer su chamba, andaba de fan pidiéndole la camiseta a Messi después del partido…



Según trasciende, Messi se la dio en los vestidores, después de que el frío de la zona hiciera que el zurdo argentino prefiriera… pic.twitter.com/FmRb5bhaLX -- José Luis Morales (@JLMNoticias) February 21, 2025

A Concacaf, porém, explicou que Marco Antonio Ortiz Nava pediu um autógrafo para um membro da família. A entidade enviou um comunicado para a ESPN norte-americana comentando o episódio.

De acordo com a entidade, o árbitro admitiu o erro, se desculpou pelo episódio e aceitou a ação disciplinar. Ela informou ainda que a atitude "não se alinha com o código de conduta da Concacaf".