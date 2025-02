Apresentado pelo Atlético-MG, Caio Paulista, ex-Palmeiras, comemora nova oportunidade e projeta 2025

Nesta sexta-feira, por meio de entrevista coletiva, o lateral esquerdo Caio Paulista foi oficialmente apresentado pelo Atlético-MG. O jogador de 26 anos, contratado por empréstimo junto ao Palmeiras, agradeceu a oportunidade de vestir a camisa do clube mineiro e projetou 2025.

"Estou muito feliz de estar aqui, oportunidade muito boa para a minha carreira. Pretendo dar o meu melhor sempre, todas as vezes que eu vestir essa camisa, ajudarei o Galão. Que seja um ano abençoado para mim e para os meu os meus companheiros", declarou em entrevista à GaloTV.

Palmeiras e Atlético-MG oficializaram na última sexta-feira a troca envolvendo o zagueiro Bruno Fuchs e o lateral esquerdo Caio Paulista. Ambos assinaram contrato de empréstimo até o final da atual temporada.

Caio Paulista vinha sendo a terceira opção para Abel Ferreira na lateral esquerda do Palmeiras. À sua frente, também brigando pela posição, estavam Piquerez, que retornou de lesão, e Vanderlan, formado nas categorias de base do clube.

No último ano, o defensor teve sequência como titular depois da lesão de Piquerez, mas não conseguiu ser unanimidade e teve momentos de oscilações. O jogador foi contratado em 2024, depois de ter uma temporada de destaque no São Paulo, e possui vínculo até o fim de 2028.

Na última temporada, disputou 39 partidas e deu três assistências. Já em 2025, ele acumula quatro partidas, sendo duas pelo Galo, e registra um passe para gol.

Com Caio à disposição, o Atlético-MG volta aos gramados neste sábado, às 19h (de Brasília), quando visita o Tombense, na Arena do Jacaré, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Mineiro. Vale ressaltar que o Galo venceu a partida de ida por 2 a 0.