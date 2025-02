Após estreia, Wendell vive expectativa de 1º jogo como titular do São Paulo

Wendell fez sua estreia como jogador do São Paulo na última quarta-feira, na derrota por 2 a 1, de virada, para a Ponte Preta, no Morumbis, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Agora, o lateral esquerdo tricolor vive a expectativa de disputar seu primeiro jogo como titular pela nova equipe.

Wendell foi acionado no segundo tempo da partida contra a Ponte Preta, substituindo Enzo Díaz, seu concorrente de posição. O lateral esquerdo não teve muito tempo para mostrar seu futebol, tendo de lidar com um contexto adverso, em que o adversário estava vencendo, e saiu de campo com uma atuação discreta.

As chances de Wendell ganhar sua primeira oportunidade como titular do São Paulo no próximo domingo, aumentam ainda mais considerando o risco de o técnico Luis Zubeldía perder Enzo Díaz para as quartas de final. Isso porque o lateral esquerdo argentino soma dois cartões amarelos e terá de cumprir suspensão caso seja advertido mais uma vez.

Resta saber se Zubeldía estará disposto a correr o risco de perder Enzo Díaz para as quartas de final do Campeonato Paulista, fase em que, aí sim, Wendell teria de ser o titular do São Paulo de qualquer maneira, já que a única outra opção seria o jovem Patryck Lanza, que até então não convenceu a comissão técnica de que pode dar conta do recado.

Wendell começou a treinar com o elenco do São Paulo há 15 dias. Mesmo treinando regularmente no Porto, o lateral esquerdo teve duas semanas para se adaptar ao novo clube, ao futebol brasileiro e conhecer melhor seus companheiros antes de entrar em campo oficialmente. Agora, passada a "mini pré-temporada", o camisa 6 pode estar prestes a ter o primeiro teste como atleta tricolor.