Alvo do Palmeiras põe futuro em risco após expulsão no Betis, diz jornal

Alvo do Palmeiras, Vitor Roque foi expulso jogando pelo Betis e, segundo a imprensa espanhola, pode ter arriscado a sua continuidade no clube espanhol.

O que aconteceu

O atacante recebeu o cartão vermelho direto após dar uma forte entrada no adversário no jogo entre Betis e Gent, pelos playoffs da Liga Conferência da Uefa. O lance aconteceu aos 37 minutos do segundo tempo.

Vitor Roque chegou a receber cartão amarelo primeiro, mas o árbitro mudou de decisão após rever o lance no monitor depois de alerta do VAR.

A expulsão, ao menos, não prejudicou a classificação do Betis, que avançou às oitavas de final da competição. O time de Vitor Roque irá enfrentar o Vitória de Guimarães, com o primeiro jogo acontecendo no dia 6 de março, em Sevilha.

O "Marca" acredita que a expulsão pode mudar o rumo de Vitor Roque no Betis. O jornal espanhol inclusive cita o Palmeiras como interessado no atacante de 19 anos.

Ele entrou com muita força na entrada da área adversária após bola dividida e, embora tenha recebido inicialmente cartão amarelo, o VAR alertou o árbitro para que revisse a ação no monitor do campo. Cartão vermelho direto para o atacante brasileiro que não poderá atuar nas oitavas de final e que, quem sabe, pode ter arriscado sua continuidade no Betis com o Palmeiras tentando seu retorno ao Brasil

Vitor Roque está emprestado pelo Barcelona ao Betis até junho, e há uma conversa para reemprestar o jogador ao Palmeiras nesta janela com obrigação de compra no meio do ano, conforme André Hernan e Paulo Vinícius Coelho explicaram no De Primeira. Há expectativa no Palmeiras de fechar o negócio por Vitor Roque até a próxima terça (25), segundo PVC.

Vitor Roque tem sete gols em 32 jogos pelo Betis. O jogador revelado no Athletico chegou ao clube de Sevilha em agosto do ano passado, emprestado pelo Barcelona. No time catalão, ele não convenceu e fez apenas dois gols em 16 jogos.