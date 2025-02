Algoz de Fonseca elimina Etcheverry e pega Cerúndolo nas quartas do Rio Open

Nesta quinta-feira, o algoz de João Fonseca na primeira fase, Alexandre Muller, da França, venceu o argentino Tomás Etcheverry, pelas oitavas do Rio Open, por 2 sets a 0. As parciais foram de 7/5 e 7/6 (7-5).

Agora, na próxima fase do torneio no Rio de Janeiro, o francês enfrenta o argentino Francisco Cerúndolo, que superou o italiano Luciano Darderi de virada, por 2 sets a 1. As pariciais foram de 6/7 (1-7), 6/3 e 6/2, em uma partida disputada que durou 2h11.

Tomás Etcheverry, eliminado, era oitavo cabeça de chave, e se despede após eliminar Corentin Moutet, da França, na primeira fase.

No primeiro set, em uma partida bastante equilibrada, o francês garantiu a vitória por 7/5, aproveitando seu segundo serviço afiado para sair de situações complicadas. No segundo set, o duelo foi decidido no tie-break. Alexandre Muller arriscou tudo com uma bola curta, vencendo o tiebreak por 7/6 (7/5) e selando sua classificação para a próxima fase.

Que ponto pra fechar a programação do dia ???#RioOpenpic.twitter.com/n90Rkwfn53 ? Rio Open (@RioOpenOficial) February 21, 2025

De virada, Cerúndulo elimina Darderi

O argentino Francisco Cerúndolo garantiu vaga nas quartas de final do Rio Open ao superar o italiano Luciano Darderi de virada, por 2 sets a 1. As pariciais foram de 6/7 (1-7), 6/3 e 6/2, em uma partida disputada que durou 2h11.

Vice-campeão do ATP 250 de Buenos Aires, o argentino, que busca o maior título de sua carreira, encara Alexander Muller na semifinal. O francês e próximo adversário de Cerúndulo foi o responsável por eliminar, na última terça-feira, o brasileiro João Fonseca, ainda na primeira fase.

O duelo começou equilibrado, com os dois tenistas sacando bem e tentando dominar os pontos da linha de base. Francisco Cerúndolo conseguiu uma quebra no início, mas Luciano Darderi devolveu no oitavo game, levando a disputa para o tiebreak. No desempate, o italiano foi dominante ao trabalhar com devoluções cruzadas e abrir rapidamente 6/1, fechando o set a seu favor.

Atrás no placar, Francisco Cerúndolo ajustou sua estratégia no segundo set, buscando pressionar o adversário desde o início. O argentino conseguiu uma quebra logo no segundo game e abriu 3/0. E, mesmo vendo Luciano Darderi salvar três set points no oitavo game, fechou a parcial em 6/3.

Cerundolo de virada ?

O cabeça 4 vence Darderi 6/7 (1) 6/3 6/2 e está nas quartas de final! Ele encara o vencedor de (8) Etcheverry x Muller ?#RioOpen pic.twitter.com/rFPUgnsE9X ? Rio Open (@RioOpenOficial) February 21, 2025

No set decisivo, ambos salvaram break points nos primeiros games, mas Francisco Cerúndolo manteve a agressividade, acelerando as trocas de bola e assumindo o controle da partida. O argentino venceu cinco games seguidos e selou a virada, disparando seis aces contra quatro de Luciano Darderi.