Zverev perde de virada para argentino e cai nas quartas do Rio Open

O argentino Francisco Comesaña eliminou o número 2 do mundo, Alexander Zverev, nesta sexta-feira (21) por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/3 e 6/4, e avançou para a semifinal do Rio Open de 2025. O confronto aconteceu na quadra Guga Kuerten.

Esta é a primeira vez que Comesaña chega a uma semifinal de um ATP 500. O argentino bateu o brasileiro Gustavo Heide na estreia do torneio e passou por Nicolás Jarry, do Chile, nas oitavas de final.

O número 86 do mundo vai enfrentar o compatriota Cerúndolo ou o francês Alexandre Muller na semifinal. O adversário será definido ainda nesta sexta, enquanto a disputa pela vaga na final do Rio Open acontece no sábado (22).

Primeiro set: invasão de drone e vitória alemã

Zverev abriu 2 a 0, Comesaña buscou o empate, mas não evitou a vitória do alemão. O número 2 do mundo acabou decaindo do terceiro ao quinto game, mas se recuperou e virou o confronto sobre o argentino. Durante o embate, drones invadiram a área da quadra, e Zverev tentou, inclusive, acertar um deles com a bola, levantando a torcida.

Comesaña empatou 'irritando' Zverev

Comesaña conquistou um 6 a 3 sobre o alemão no segundo set e empatou o duelo. Em bela retomada, o argentino forçou vários erros por parte de Zverev, que ficou visivelmente irritado com a situação no confronto. Desde bolas curtas na rede a jogadas fora da quadra, o número 2 decaiu e acabou concedendo a vitória ao rival na parcial.

Zverev perdeu de virada no último set

No terceiro set, Zverev chegou a abrir 3 a 0, mas levou a virada do atleta sul-americano. O argentino ainda reverteu um 4 a 1 para conquistar a vitória.