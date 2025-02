Alerta ligado? São Paulo é o time da Série A com pior aproveitamento desde dezembro de 2024

O São Paulo não faz um grande início de temporada. Apesar de já estar classificado às quartas de final do Campeonato Paulista, o trabalho do técnico Luis Zubeldía vem sendo questionado pela torcida após a sequência negativa de resultados que vem desde o ano passado.

O Tricolor terminou 2024 em baixa, amargando um jejum de três derrotas consecutivas no Brasileirão. Já neste 2025, a equipe comandada por Zubeldía passa por mais um mau momento: está há cinco jogos sem saber o que é vencer, acumulando três empates e duas derrotas.

Isso faz com que o São Paulo seja o time da Série A com o pior aproveitamento desde dezembro do ano passado. De acordo com dados do Sofascore, o Tricolor tem apenas 38% de aproveitamento nos últimos 14 jogos de lá para cá - são quatro vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Neste recorte, o time de Zubeldía acumulou 59,2% de posse de bola e teve um desempenho ofensivo regular, mas defensivamente deixou a desejar. A equipe são-paulina anotou e sofreu o mesmo número de gols: 18.

? O São Paulo é a equipe da Série A de pior aproveitamento desde dezembro/2024. ???? ??14 jogos

? 4V - 4E - 6D

? 38.0% aproveitamento

? 18 gols?

? 18 gols sofridos

? 32 grandes chances (21 perdidas)

? 21 grandes chances cedidas

?? 58/246 cruzamentos certos (23%)

O São Paulo de Zubeldía criou 32 grandes chances nesses 14 jogos, mas desperdiçou 21 delas, número que chama a atenção. Já no setor defensivo, foram 21 grandes oportunidades cedidas aos adversários.

Mesmo desempenhando um futebol abaixo do que pode demonstrar, o São Paulo já garantiu vaga no mata-mata do Paulistão. Resta, agora, confirmar a classificação com líder do Grupo C na última rodada. O Tricolor está no topo da chave, com 16 pontos, mas tem o Novorizontino logo atrás, com 15.

Zubeldía pode optar por utilizar os titulares na última rodada do Paulista, mesmo com a classificação já garantida, pois o São Paulo terá uma semana livre antes das quartas de final do Estadual. Além disso, o time precisa vencer para confirmar a liderança do Grupo C.

Na última rodada do Paulistão, todos os jogos acontecem simultaneamente, neste domingo, às 18h30 (de Brasília). O São Paulo visita o São Bernardo, no Estádio 1º de Maio, em busca da vitória.