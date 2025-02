Alcaraz rompe silêncio e diz por que saiu do Flamengo: 'Aconteceram coisas'

Os primeiros passos de Alcaraz no retorno à Premier League foram positivos com a camisa do Everton. O ex-jogador do Flamengo rompeu o silêncio e contou o que determinou a sua saída precoce do Brasil.

O que aconteceu

Alcaraz chegou ao Flamengo em agosto de 2024 como a maior contratação da história do clube, numa operação de R$ 110 milhões. O argentino, porém, não conseguiu se firmar como titular. Foram apenas 19 jogos oficiais, com três gols e duas assistências.

Eu estava feliz no meu período no Brasil com o Flamengo, mas aconteceram coisas que envolveram outras pessoas, não comigo diretamente. Então, mesmo antes do Everton mostrar interesse, eu estava pensando que adoraria voltar para a Premier League, porque é a melhor liga do mundo.

Alcaraz, em entrevista ao "The Guardian"

No fim de janeiro, o Flamengo anunciou o empréstimo do meio-campista ao Everton por seis meses. O acordo inclui uma cláusula de compra obrigatória em caso de cumprimento de metas.

O interesse do Everton não é recente, segundo Alcaraz. "Houve contato e interesse antes de eu ir para o Brasil, mas não saiu no final."

O meia também afirmou que pretende estender sua permanência na Inglaterra. "Atualmente é um empréstimo até o fim da temporada, mas eu gostaria de ficar mais tempo. Eu gostaria de jogar com esta camisa por um período maior, com certeza", completou.

Pelo Everton, Alcaraz soma apenas quatro partidas, com um gol e uma assistência. Antes, o meia, de 22 anos, vestiu as camisas de Racing, Southampton e Juventus.