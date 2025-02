Acertado com o Santos, Thiago Maia é cortado de jogo do Inter pelo Gauchão

Perto de ser anunciado pelo Santos, Thiago Maia foi vetado da próxima partida do Internacional no Campeonato Gaúcho. O meio-campista não estará à disposição do técnico Roger Machado para o duelo com o Caxias, pela ida da semifinal.

O jogador de 27 anos já aceitou a proposta do Peixe e é aguardado no CT Rei Pelé nos próximos dias para assinar o contrato.

? Nossos jogadores relacionados para o jogo de ida da semifinal. #PelearemosContigo pic.twitter.com/5TPCPxGHzQ ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 21, 2025

A negociação se arrastou por um bom tempo, mas chegou ao fim nas últimas horas. A diretoria do Alvinegro Praiano precisou se acertar com o Colorado e com o Flamengo, que ainda tem valores a receber pelo atleta.

O Santos assumiu a dívida do Inter com o Rubro-Negro e pagará esse valor de forma parcelada.

O Peixe também tinha uma dívida trabalhista com Thiago Maia. O meio-campista, porém, fez um acordo com o clube para resolver essa questão da forma mais amigável possível.

Thiago Maia foi revelado nas categorias de base do Alvinegro Praiano e recebeu a sua primeira chance no profissional em 2014. Foram 122 partidas pela equipe paulista, além de quatro gols e quatro assistências.

Em 2017, então, o volante partiu para a França para jogar no Lille. Três anos depois, voltou ao Brasil para vestir as cores do Flamengo. Já em março de 2024, foi negociado com o Inter.

O jogador tinha contrato com o Colorado até o final de 2026. Ao todo, foram 39 aparições, sendo 36 como titular, duas bolas na rede e quatro passes para tentos.