Abel volta a cobrar diretoria do Palmeiras por reforços: 'Vamos jogar um Mundial'

O Palmeiras venceu o Botafogo-SP, por 3 a 1, na última quinta-feira, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, no Allianz Parque. Perguntado sobre as escolhas feitas no time, o técnico Abel Ferreira optou por voltar a citar a necessidade de reforços da equipe e cobrou postura da diretoria do Verdão, citando a presidente Leila Pereira e o diretor Anderson Barros.

"Saíram dez jogadores, entraram cinco da base e já falei o que nos falta para completar o quebra-cabeça, se vamos conseguir ou não, não sei, não é minha função. Tento dar o melhor que posso com o recurso que tenho e os que tenho no momento são bons, mas há duas ou três peças para entrar. O campeonato é longo, temos muitas competições e quando não chegamos vocês veem como são as críticas", declarou o treinador.

Até o momento, o treinador contou com as saídas de Dudu, Lázaro, Rony, Gabriel Menino, Caio Paulista, Michel, Rômulo, Zé Rafael, Vitor Reis e Atuesta. Enquanto isso, subiu cinco garotos para o grupo de apoio e contou com os reforços de Paulinho, Facundo Torres e Emiliano Martínez.

"Eu queria preparar a nossa direção para isso quero preparar a Leila e o Barros porque por este andar vai ser igual do ano passado e eu não gostava que fosse assim. Não que o Palmeiras igual ao ano passado eu não gostava que o Palmeiras tivesse calado em relação a algumas coisas que se passam porque não foi isso que outros clubes fizeram durante o ano todo. Começaram a dizer que o Palmeiras é que era o Palmeiras que era beneficiado porque nós em determinados assuntos temos que nos que dar a cara que mostrar e que nos indignar quando as coisas não estão de acordo com aquilo que deve ser correto. Igual para nós igual para os outros", seguiu.

Abel ainda se vê com um plantel curto e voltou a pedir peças para completar o quebra-cabeça. O treinador citou a necessidade, principalmente de um outro centroavante para competir com Flaco López e revelou a urgência ao citar o Mundial de Clubes, que será disputado entre junho e julho deste ano, nos Estados Unidos.

"A posição dele (Flaco) é aquela. Agora precisamos de outro porque ter só um é duro. Como disse, temos o campeonato longo e o Mundial está aí já, daqui a três meses ou quatro. Nós não vamos para uma competição qualquer. Vamos disputar um Mundial. E é só isso, não tenho muito mais nada a dizer Temos que desafiar nossos jogadores e arranjar estratégias para incentivá-los, às vezes internamente ou publicamente", declarou.

Além de um atacante, treinador também aguarda mais peça no meio-campo, especificamente de um camisa 8, posição que alegou não ter muitas opções, além de mais um zagueiro.

"Temos três camisas 5: Emiliano, Aníbal e Fabinho. Tenho dois 10: Maurício e Veiga. Tenho quantos 8? Além do Ríos, o outro é o Allan. Entendam o que eu estou a dizer portanto. 'Ah, mas isto não foi pensado'. Foi, foi pensado. E está tudo pensado. Vamos ver se conseguimos conseguir. Temos mais uma solução. Se não conseguir. Mas essa não é minha função. Essa não é minha função", pontuou.

"Tínhamos uma necessidade de ter um zagueiro. A venda do Vitor Reis abriu mais um espaço e estamos à procura. E vocês sabem que estamos à procura de um centroavante. A Leila e o Barros, nós queremos jogadores que não criem dúvidas. Não precisam perguntar, podem trazer. O difícil é quando é o Ríos, não estou julgando. Sou treinador, o Barros diretor e a presidente que manda. Quando o plano é entregue deixo as posições importantes para reforçarmos, deixo jogadores que podem estar em final de ciclo em função do rendimento e outros até pela própria motivação e entendemos que é o melhor para o Palmeiras, é o que vamos fazer", concluiu.

A janela de transferências fecha no próximo dia 28 de janeiro. O Verdão se movimenta no mercado para tentar atender aos pedidos de Abel. Até o momento chegaram Paulinho, Facundo Torres, Emiliano Martínez e Bruno Fuchs. O primeiro segue se recuperando de lesão, e o último só pode ficar à disposição se a equipe avançar no mata-mata.

O Palmeiras tenta essa vaga e entra em campo no domingo para enfrentar o Mirassol. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia. A equipe ocupa o terceiro lugar do Grupo D, com 20 pontos, dois a menos que a Ponte Preta.