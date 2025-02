12º jogador do Santos, João Schmidt corresponde e busca sequência como titular no meio

O técnico Pedro Caixinha ainda vem fazendo testes e experimentos para encontrar o time titular do Santos, pelo menos neste início de temporada. Mas na última semana, com as vitórias tranquilas sobre Água Santa e Noroeste, o comandante pode ter encontrado a equipe 'ideal' do Peixe.

Na vitória de 3 a 1 sobre o Água Santa na Vila Belmiro, no último domingo (16), o treinador optou por uma mudança completa na dupla de volantes: saíram Pituca e Rincón e entraram João Schmidt e Gabriel Bontempo. Ambos deram conta do recado e, como consequência, ganharam a titularidade novamente contra o Noroeste.

João Schmidt, inclusive, foi um dos destaques do Peixe no triunfo de 3 a 0 na última quarta-feira. O volante teve outra boa atuação e pode ir de 12º jogador a titular da equipe, tomando a vaga de Pituca e ganhando mais espaço entre os 11 iniciais.

O camisa 5 do Santos não fez grandes primeiros jogos neste ano, é verdade. O volante, inclusive, até terminou a temporada passada em baixa, sem conseguir mostrar o bom futebol que apresentou em seus primeiros meses de clube, no começo de 2024.

Além de não ter iniciado bem a temporada, João Schmidt ainda teve que lidar com a preferência inicial de Pedro Caixinha por Pituca e Rincón. Assim, o jogador ganhou minutos, na maioria das partidas, entrando com o decorrer do segundo tempo.

Outra ótima partida do meu camisa 5??! pic.twitter.com/tMQNJvqtBG ? Santos FC (@SantosFC) February 20, 2025

Com isso, o camisa 5 tornou-se uma espécie de 12º jogador do Santos, uma vez que foi acionado por Caixinha em 10 dos 11 jogos disputados nesta temporada. Nesse recorte, ele saiu do banco de reservas em seis oportunidades e foi titular em quatro.

Nos dois primeiros jogos como titular, contra Velo Clube e Palmeiras, Schmidt não foi tão bem e não fez valer a oportunidade. Ainda assim, seguiu tendo chances e ganhando minutos, mesmo que saindo do banco de reservas.

Já contra Água Santa e Noroeste, o volante correspondeu e mostrou que está definitivamente na briga pela titularidade. Segundo dados do Sofascore, diante do Noroeste, o jogador teve 67 ações com a bola e completou 84% dos passes. Ele ganhou um duelo pelo chão e três aéreos, além de ter realizado um corte e um desarme.

Com João Schmidt em busca de uma sequência entre os titulares, o Santos volta a campo neste domingo. O Alvinegro Praiano encara a Inter de Limeira, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Major José Levy Sobrinho, pela 12ª e última rodada da fase de grupos do Paulistão.