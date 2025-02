Zubeldía vive pior sequência de resultados no comando do São Paulo; veja detalhes

Luis Zubeldía vive sua pior sequência de resultados como treinador do São Paulo. Após a derrota, de virada, por 2 a 1, para a Ponte Preta, na última quarta-feira, em pleno Morumbis, o treinador argentino chegou a cinco jogos sem um resultado positivo, algo que até então nunca havia acontecido.

A última vitória do São Paulo na temporada aconteceu no dia 5 de fevereiro, quando goleou o Mirassol por 4 a 1, no Morumbis. De lá para cá, foram duas derrotas e três empates, sendo que apenas o revés para a Ponte Preta aconteceu no estádio tricolor.

O São Paulo foi derrotado pelo Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, empatou seus dois jogos como mandante em Brasília, com Inter de Limeira e Velo Clube, enquanto o Morumbis recebia o show da cantora Shakira, e ficou no 0 a 0 com o Palmeiras, no Allianz Parque.

Até então, o máximo de jogos que o São Paulo havia ficado sem vencer sob o comando de Luis Zubeldía era quatro dias. Houve, inclusive, dois jejuns desse ao longo da última temporada.

A primeira sequência de quatro partidas sem um resultado positivo aconteceu em junho. O São Paulo empatou com Internacional e Corinthians, além de perder para Cuiabá e Vasco da Gama.

Nas últimas quatro rodadas do Campeonato Brasileiro, entre novembro e dezembro, o São Paulo amargou uma nova sequência de quatro jogos sem vitória: empate com o Atlético-MG e derrotas para Grêmio, Juventude e Botafogo.

Agora o São Paulo tentará recuperar o prejuízo e acabar definitivamente com esse jejum de vitórias no próximo domingo, quando encerra sua campanha na primeira fase do Campeonato Paulista contra o São Bernardo, às 18h30 (de Brasília), no estádio Primeiro de Maio, no ABC.