Zico surpreende Léo Ortiz e 'invade' entrevista no Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Léo Ortiz recebeu uma visita especial durante a entrevista coletiva no Ninho do Urubu. Zico apareceu no final para dar um abraço e um presente ao zagueiro, a quem elogiou recentemente.

O que aconteceu

Léo Ortiz recebeu uma camisa com o nome de Zico e um livro do Galinho. Ele também pediu para o ídolo autografar o uniforme da estreia pelo Fla para colocar em um quadro.

O encontro acontece dias após um elogio de Zico a Ortiz. O zagueiro não acreditou quando um dos médicos do clube chegou com a notícia. Ele achou que era mentira inicialmente, mas depois teve acesso ao vídeo. Zico disse que o defensor é "outro nível": "Se não tivesse vídeo ninguém ia acreditar", comentou Léo.

Logo após o comentário, no clássico em que fez gol, Léo Ortiz disse que queria conhecer Zico. O zagueiro ainda não tinha tido a oportunidade de estar com o ídolo. A primeira resposta da entrevista foi justamente sobre a declaração.

É uma honra estar vivendo esse momento, e o elogio do Zico coroou tudo isso. Acho que é até como se contasse como um título. Acho que não são muitos que recebem esse tipo de elogio do maior da história do Flamengo. Então foi uma honra enorme e foi quase como se fosse um título mesmo, porque acho que eu recebi mais mensagem disso do que quando eu ganhei a Copa do Brasil. Eu fico muito lisonjeado. É um cara fora da curva e muito feliz por tudo que vem acontecendo, e principalmente pelo momento não só meu, mas do time também. Léo Ortiz