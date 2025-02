Zico 'invade' entrevista coletiva e presenteia o zagueiro Léo Ortiz com sua camisa no Flamengo

O zagueiro flamenguista Léo Ortiz foi surpreendido durante a entrevista coletiva desta quinta-feira no Ninho do Urubu. Enquanto respondia às perguntas dos jornalistas sobre a rodada deste fim de semana, ele recebeu a visita de Zico, que "invadiu" o espaço para presentear o atleta com a sua camisa. Na última semana, o maior jogador da história do clube carioca revelou ser fã do futebol do defensor.

Contratado junto ao Red Bull Bragantino em março do ano passado, o jogador ganhou espaço no time pela sua versatilidade. Com Tite, também atuou como volante e se fixou como titular absoluto partir da chegada de Filipe Luís. Sobre o atleta, Zico fez fartos elogios.

"Sempre bom ver e apreciar jogadores como você, que tem amor pelo futebol e pela bola. Me perguntaram com quem eu gostaria de jogar no futebol de hoje e falei o seu nome", afirmou Zico que também ganhou a camisa 3 de presente do jogador.

Feliz com a surpresa, o defensor admitiu estar passando por um bom momento e disse que no Flamengo não existe espaço para acomodação. "Uma honra. O elogio conta como se fosse um título e o comentário do Zico coroou tudo isso. É um cara fora da curva. Estou feliz não só pela minha fase e pelo momento do Flamengo", comentou.

Ortiz comentou sobre o estilo ofensivo que Filipe Luis vem implantando no Flamengo e também sobre a participação dos zagueiros nesse novo esquema. A palavra que definiu o trabalho foi "evolução". "Não podemos nos contentar com tudo que está acontecendo. Não é porque temos a melhor defesa que está tudo certo. O nível vai aumentar durante o ano, vamos enfrentar times que atacam de formas diferentes e temos de estar preparados", disse.

No treino desta quinta-feira, Ayrton Lucas participou normalmente das atividades e deve ser o titular para o encontro com o Maricá, neste sábado, pela última rodada do Campeonato Carioca. Sem um jogador especialista para atuar no setor, Filipe Luis vinha improvisando o lateral-direito Varela no lado esquerdo da defesa.

Já o meio-campista De La Cruz ficou restrito a atividades internas. O uruguaio sofreu um corte no pé em sua casa e não trabalhou com o restante do elenco no campo. Já classificado para as semifinais, o time rubro-negro tem os mesmos 20 pontos do Volta Redonda na tabela, mas aparece em primeiro lugar por ter melhor saldo de gols (15 a 3).