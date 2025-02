Wembanyama está fora da temporada da NBA após diagnóstico de trombose venosa no ombro direito

O sonho do San Antonio Spurs buscar uma reação na NBA e sonhar com os playoffs parecem ter chegado ao fim nesta quinta-feira, com a confirmação da lesão do jovem astro Victor Wembanyama. O pivô de 21 anos teve uma trombose venosa profunda no ombro direito diagnosticada e está fora da temporada.

Com 23 vitórias e 29 derrotas na Conferência Oeste, os Spurs ocupam a 12ª colocação, mas sonhavam em buscar ao menos o 10º lugar para brigar por vaga nos playoffs através do play-in. Sem Wembanyama, a situação complica bastante.

"O San Antonio Spurs anuncia hoje que Victor Wembanyama foi diagnosticado com trombose venosa profunda no ombro direito. A condição foi descoberta quando Wembanyama retornou a San Antonio após o All-Star Game em San Francisco. Espera-se que Wembanyama perca o restante da temporada regular de 2024-25. A equipe fornecerá atualizações conforme apropriado", divulgou o San Antonio Spurs.

O gigante francês de 2,21 metros e apenas 21 anos despontou bem na temporada passada. Em sua jornada de estreia, foi eleito o Rookie do Ano pelas incríveis médias de 21,4 pontos, 10,6 rebotes, 3,9 assistências e 3,6 bloqueios por jogo nas 71 aparições.

Na atual temporada, Wembanyama era o principal favorito ao prêmio de melhor defesa. Crescendo a cada jogo, ele teve a oportunidade de estar ao lados dos astros da NBA n disputa do All-Star Game, no fim de semana. A lesão veio antes de a equipe enfrentar o Phoenix Suns, nesta quinta-feira.

Os companheiros de Spurs mandaram mensagens otimistas e de boa recuperação ao jovem pivô e esperam contar com ele já na largada da temporada de 2025/26. O clube de San Antonio havia contratado o experiente armador Chris Paul para tirar um pouco da pressão sobre Wembanyama, mas mesmos assim a campanha do time não decolou.