Vegetti é o jogador com mais gols em competições nacionais no Brasil desde estreia pelo Vasco

Destaque do Vasco na classificação na Copa do Brasil, o atacante Pablo Vegetti tem se destacado no futebol brasileiro desde que chegou. Nenhum jogador do futebol brasileiro marcou mais gols por competições nacionais desde a estreia do argentino pelo Cruzmaltino.

De acordo com o Sofascore, Vegetti marcou 30 gols pelo Vasco em torneios do Brasil desde a sua estreia, que ocorreu em agosto de 2023. Paulinho, ex-Atlético e atualmente no Palmeiras, com 26, e Pedro, do Flamengo, com 23, foram os outros dois jogadores que mais balançaram as redes neste período.

Pablo Vegetti chegou aos 30 gols pelo Vasco em competições nacionais! ?????? O Pirata tem lideranças de destaque entre todos os jogadores do futebol brasileiro desde a sua estreia pela equipe! ?? pic.twitter.com/KddhClsrG7 ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) February 19, 2025

Além disso, o jogador de 36 anos também lidera outros quesitos no mesmo intervalo de tempo. Ele é o jogador com finalizações no gol (80), mais duelos ganhos pelo chão (496) e aéreos (320) por competições nacionais.

O atacante argentino chegou a marca de 30 gols na última terça-feira, na vitória por 3 a 0 sobre o União Rondonópolis que classificou o Vasco para a segunda fase da Copa do Brasil. Rayan e Hugo Moura fecharam o triunfo carioca.

Ao todo, Vegetti soma 39 gols e seis assistências em 83 jogos com a camisa do Cruzmaltino. O argentino renovou recentemente o vínculo com o clube até o final de 2026.

O Vasco volta a campo neste domingo, às 18h30, quando recebe o Botafogo, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca, em São Januário. O Cruzmaltino ocupa a 4ª posição, com 14 pontos.