Transmissão ao vivo de Palmeiras x Botafogo-SP: veja onde assistir

O Palmeiras recebe o Botafogo-SP na noite desta quinta-feira (20), às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir? TNT (TV por assinatura) e Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Palmeiras, atual tricampeão paulista, está fora da zona de classificação. O Alviverde tem cinco pontos a menos que Ponte Preta e São Bernardo, que somam 22. A vitória, portanto, é fundamental para seguir na briga pela vaga.

O desempenho recente do Alviverde preocupa: apenas uma vitória nos últimos quatro jogos. No clássico com o São Paulo, o time não saiu do 0 a 0, em casa.

Do outro lado, o Botafogo-SP mantém vivas as remotas chances de classificação. Para continuar com esperanças, precisa vencer o Palmeiras e ainda contar com um tropeço do Mirassol na rodada.

Palmeiras x Botafogo-SP -- Campeonato Paulista 2025