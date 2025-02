Sonhando com a vaga, Red Bull Bragantino recebe Mirassol em jejum pelo Paulistão

Depois de um início ruim e preocupante, o Red Bull Bragantino virou a chave nas últimas rodadas e passou a brigar por uma vaga nas quartas de finais do Campeonato Paulista. Sonhando com a classificação, o time de Bragança Paulista recebe o Mirassol, que vem de jejum, nesta quinta-feira, às 18h30, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 11ª e penúltima rodada.

Com 11 pontos, o Red Bull Bragantino está na briga no Grupo B, o mais equilibrado da competição, no qual Santos, Guarani e Portuguesa também têm chance de avançar. Na última rodada, venceu por 2 a 1 sobre o Noroeste, também em casa.

Do outro lado, o Mirassol que já chegou a ter a melhor campanha do Paulistão, não vence há quatro jogos e vem de uma derrota de virada no "dérbi da 017" contra o rival Novorizontino, por 2 a 1. Mesmo com o jejum, o time de Barroca não saiu do segundo lugar do Grupo A, onde permanece com 16 pontos, na frente do Botafogo, seu único perseguidor.

Para a partida, o técnico Fernando Seabra não terá o zagueiro Lucas Cunha. Ele já ficou de fora da última rodada devido a uma suspensão e agora foi negociado com o Sport. Por outro lado, o treinador ganhou o retorno do atacante Lucas Barbosa, que estava em transição física e está liberado, podendo ser novidade entre os relacionados. Portanto, o único desfalque é o lateral direito Nathan Mendes, entregue ao departamento médico.

"O Mirassol é um time extremamente bem organizado e bem trabalhado. Vai ser um desafio interessante. É muito cedo para falar. Vivemos um jogo por vez. Ainda vamos observar melhor. Mas estamos crescendo em casa. Se conseguirmos (a vitória) vamos para a última rodada em situação concreta, provavelmente dependendo só de si para conseguir a classificação", disse o treinador.

No Mirassol, Eduardo Barroca não terá nenhum desfalque disciplinar e vive a expectativa de contar com o atacante Rafa Silva, que está em transição física. O desgaste dos atletas é o que mais pesa para o treinador, que deve fazer algumas mudanças pontuais, como a entrada de Chico Kim na vaga de Clayson. Assim como a volta de David Braz no setor defensivo.

"Vamos ter que focar na recuperação. É reta final da primeira fase e ainda está indefinido. Temos uma pontuação boa e a possibilidade de classificar, mas ainda não está consolidado matematicamente, então precisamos voltar as atenções para a melhor atuação possível no próximo jogo. Nós estamos em um momento de instabilidade, então é importante mudar isso para que, no momento eliminatório, a gente esteja no melhor momento", comentou Barroca.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X MIRASSOL

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista; Vinicinho, Eduardo Sasha e Isidro Pitta. Técnico: Fernando Seabra.

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Empereur (David Braz) e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel; Clayson (Chico Kim), Negueba e Iury Castilho. Técnico: Eduardo Barroca.

ÁRBITRO - Murilo Tarrega Victor.

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).